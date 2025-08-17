Estêvão faz sua primeira partida pelo Chelsea na Premier League

O atacante Estêvão, ex-Palmeiras, fez neste domingo sua estreia pelo Chelsea no empate sem gols contra o Crystal Palace, pela abertura do Campeonato Inglês.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O atacante entrou em campo logo no início do segundo tempo, aos nove minutos, e foi recebido com entusiasmo pela torcida londrina. Sua presença trouxe dinamismo ao ataque do Chelsea, que não conseguiu marcar.





Outros brasileiros também estiveram em campo. João Pedro, ex-Fluminense, foi titular pela primeira vez na Premier League, já que havia se juntado ao elenco durante o Mundial de Clubes. O meia Andrey Santos, por sua vez, entrou nos minutos finais, fechando a participação brasileira no confronto.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.