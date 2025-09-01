Estêvão se apresenta à seleção e exalta evolução

Rio de Janeiro - Um mês depois de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, o atacante Estêvão destacou na noite de domingo (31) sua evolução como jogador desde a última convocação para a seleção brasileira. Chamado pelo técnico Carlo Ancelotti em junho, ele disputou na sequência a Copa do Mundo de Clubes, encerrando sua passagem pelo Palmeiras, e se transferiu para o Chelsea, onde já conseguiu rápido destaque.





Em entrevista à CBF TV, o jovem de 18 anos se disse ainda mais pronto para ajudar a Amarelinha, desta vez nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. “Estou muito feliz. Uma mudança de país nunca é fácil, mas graças a Deus estou me adaptando da melhor forma possível e conseguindo ajudar meus companheiros no Chelsea. Venho bem mais preparado fisicamente e mentalmente para agregar cada vez mais à seleção”, explicou Estêvão, que se apresentou na manhã e foi o primeiro jogador a chegar à Granja Comary.





Estêvão tem conquistado seu espaço entre os destaques do time inglês. Dos três jogos pela Premier League (Campeonato Inglês), foi titular em dois, tendo sido, inclusive, eleito o melhor da partida contra o West Ham, no dia 22 de agosto, em que contribuiu com um passe para gol. Apesar da pouca experiência, comentou a intensidade do futebol inglês e exaltou a importância da acolhida do clube para ter uma adaptação rápida.





“O futebol inglês é muito intenso, rápido, dinâmico, que exige muito de você por causa da intensidade. Ainda não estou totalmente adaptado, mas estou me adaptando graças à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe e à torcida, que têm me abraçado da melhor forma possível para que eu possa me desenvolver”, disse.

Estêvão terá na seleção a companhia do meio-campista Andrey Santos e do atacante João Pedro, colegas de Amarelinha e de Chelsea, e comentou a felicidade de tê-los ao seu lado.





O atacante também analisou os confrontos contra Chile e Bolívia. O Brasil recebe os chilenos às 21h30 da próxima quinta-feira (4), no Maracanã, e visita os bolivianos às 20h30 do dia 9, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.

“São partidas bem difíceis. Contra o Chile, vamos estar ao lado da nossa torcida no Maracanã, o que vai ser bem importante para a gente. E na Bolívia tem a altitude, vamos dar o nosso máximo, claro que nunca é fácil jogar lá. Mas, se Deus quiser, vai correr tudo bem”, projetou.

Apresentação

Os jogadores da seleção começaram a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no domingo. O zagueiro Marquinho e o goleiro Bento chegaram à noite. Os demais atletas - no total 21 - se incorporaram à equipe nesta segunda-feira (1) quando Ancelotti e demais integrantes da comissão técnica deram início à preparação para o duelo contra o Chile no período da tarde.

Até o jogo de quinta-feira contra os chilenos, Ancelotti dará três sessões de treino. Na quarta (3), véspera do confronto, a delegação deixará a Granja Comary e realizará o deslocamento para o Rio de Janeiro.

Já classificado para o Mundial do ano que vem, o Brasil voltará a entrar em campo no dia 9, contra a Bolívia, às 20h30, no estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto, que está a mais de quatro mil metros de altitude. (Com assessoria da CBF)





