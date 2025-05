Ex-jogador da Seleção Brasileira e filho são agredidos em briga de trânsito em Curitiba

O ex-jogador Kleberson, campeão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira, alega ter sido agredido em uma discussão no trânsito em Curitiba na última quinta-feira (13).





Segundo publicação nas redes sociais do jogador, ele e seu filho foram encurralados por um motorista que tentou realizar uma ultrapassagem e não conseguiu.

“Eu e meu filho estávamos na BR-277, na altura do Jardim das Américas, em Curitiba, cada um em seu carro. Em determinado momento, um motorista em alta velocidade começou a pressioná-lo insistentemente para que saísse da pista da esquerda. Como a pista da direita estava movimentada, meu filho, prezando pela segurança de todos, especialmente da irmã de apenas quatro anos, que estava na cadeirinha no banco de trás, aguardou o momento seguro para fazer a troca da faixa”, escreveu Kleberson.





“O agressor, insatisfeito por não conseguir ultrapassar imediatamente, encurralou o carro do meu filho, desceu do veículo e partiu para a agressão física. Como pai, vindo logo atrás, presenciei a cena mais dolorosa da minha vida: ver meu filho sendo agredido injustamente por um ato de intolerância e violência gratuita. Indignado, me aproximei para tentar dialogar e explicar que se tratava da minha família, mas em vez de escutar, o agressor me atingiu com um soco no rosto, tudo isso em frente das minhas filhas e de várias testemunhas que presenciaram essa cena lamentável”, seguiu o ex-jogador de Athletico Paranaense, Flamengo e Manchester United.





