Ex-LEC, Raí Ramos é apresentado no São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação do lateral direito Raí Ramos na manhã desta sexta-feira (24). O jogador, de 28 anos, assina com o time tricolor até dezembro de 2025 após disputar o Paulista pelo Ituano.





O anúncio do São Paulo tem destaque para o gol marcado contra o Corinthians, nas quartas de final do Estadual.

“É uma oportunidade muito grande chegar ao São Paulo. É a chance da minha vida. Vou me entregar ao máximo para retribuir a confiança do clube”, afirmou o jogador, após assinar contrato.





"Raí teve boa participação pelo Ituano no ano passado", diz o diretor de futebol Carlos Belmonte. "Ele foi um dos atletas observados por nós ao longo do Paulista e chega para fortalecer o elenco."





"Observamos o bom trabalho do Raí na Série B do Brasileiro, no Paulista e conseguimos trazer esse importante valor para o São Paulo. Acredito que ele poderá agregar muito ao nosso elenco", completa o presidente Julio Casares.





