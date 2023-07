Exame aponta lesão na boca de Pedro após soco de preparador do Flamengo

O laudo do Instituto Médico Legal de Minas Gerais constatou "lesões leves no rosto e na boca" de Pedro, atacante do Flamengo. Ele foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández após a vitória sobre o Atlético-MG.





O jogador registrou um boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito. À polícia, Pedro disse ter levado três tapas no rosto antes do soco.

O futuro da comissão técnica e de Jorge Sampaoli no Fla ainda é incerto.





A saída de toda a comissão não está descartada, mas, para isso, o clube estudaria uma forma de acordo.

A delegação rubro-negra chegou ao Rio de Janeiro ainda na madrugada. Pablo desembarcou pela manhã, enquanto Pedro chegou no começo da tarde.





Veja na íntegra

"Sobre a ocorrência de lesão corporal registrada nesta madrugada (30/7), em um estádio de futebol, na capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital. A vítima, de 26 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal André Roquete (IMLAR) para realizar o exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões leves no rosto e na boca. Após as procedimentos de polícia judiciária, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em que o envolvido, de 54 anos, assumiu o compromisso de comparecer à audiência no Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis, conforme previsão legal, foi liberado".