Executivo do LEC encerra polêmica sobre VGD e garante descanso ao gramado

Após a polêmica envolvendo o empréstimo do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) para as estreias de City London e Portuguesa Londrinense na 3ª divisão do Campeonato Paranaense, o executivo de futebol do Londrina, Lucas Magalhães, tratou de encerrar o assunto. Ele assegurou que, a partir de agora, somente o Tubarão utilizará o gramado, preservando-o para os três jogos do quadrangular final da Série C.





“Desde o início sempre destacamos que o nosso projeto depende da cidade como um todo, além dos demais clubes de Londrina. Houve muitas críticas injustas à Portuguesa, ao City London, à FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e ao Felipe [Prochet, presidente da Fundação]. Sem querer ser advogado de ninguém, é importante esclarecer: a FEL solicitou a liberação e nós autorizamos para as estreias, entendendo que não haveria problema naquele fim de semana. Nos próximos, no entanto, o gramado será exclusivo do Londrina, pois precisamos preservá-lo”, explicou.

Magalhães aproveitou para reforçar a relação de parceria com as demais agremiações da cidade. “Pouca gente sabe, mas o City London colocou o campo deles, que é um verdadeiro tapete, à nossa disposição sem cobrar nada. Já a Portuguesa sempre abriu espaço para nossa base. O Pablo saiu de lá, o Tico, que hoje é um dos destaques da base, também. São clubes que ajudam”, destacou.





O dirigente admitiu surpresa com a repercussão do episódio, mas fez questão de defender os envolvidos. “Jamais viraria as costas para parceiros. A FEL está conosco desde que chegamos a Londrina. O Felipe, como dirigente, também sempre esteve. O próprio estádio do Café só pôde ser utilizado porque a Fundação adiou um serviço que estava agendado para o gramado. Foi uma questão de gentileza e cortesia de nossa parte liberar uma data para eles. Não imaginávamos que a situação tomaria essa proporção. Se soubéssemos, teríamos vindo a público com antecedência para esclarecer”, completou.





TERCEIRA DIVISÃO





No sábado (30), no VGD, o City London estreou com empate por 2 a 2 diante do Grêmio Maringá na competição estadual. A Portuguesa Londrinense, também no estádio da área central, jogou no domingo (31) e perdeu como mandante para o Cambé por 3 a 1.

O City London, que havia divulgado na semana passada que todos seus jogos da primeira fase da 3ª divisão seriam no VGD, apagou a publicação das redes sociais.







