Família de Pelé passa o Natal no hospital Albert Einstein, em São Paulo

A família de Pelé comemorou o Natal no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A filha Kely Nascimento postou hoje de madrugada uma foto com a família reunida, mas citando a ausência de Pelé na imagem: "Quase todos". Pelé está anestesiado como parte do tratamento paliativo.



"Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles", escreveu Kely na legenda da foto postada no Instagram. A imagem foi compartilhada por Flávia Arantes do Nascimento, irmã de Kely.





O movimento no quarto do Rei se intensificou na véspera de Natal: a família - filhos e netos - estavam chegando ao longo do dia, cada um de um canto do Brasil, para passar o Natal com ele.





O filho Edinho, treinador do Londrina, era o mais aguardado pelas pessoas que esperavam qualquer sinal de notícia do lado de fora do hospital. Edinho tinha deixado o Paraná na sexta-feira (23) para se unir à família no hospital e chegou no início da tarde do sábado (24) no local.





A filha e o Rei

Na noite de sexta-feira, a filha Kely publicou uma foto nos braços do pai, em "mais uma noite juntos", como disse na legenda. Pelé foi internado em 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico.

Santos





O Santos vai alterar o uniforme do time em homenagem a Pelé. Para a temporada de 2023, o manto santista terá uma coroa em cima do escudo.





A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Celso Jatene.





A mudança no uniforme em homenagem ao Rei está prevista no Novo Estatuto, aprovado pelo próprio Conselho e pelos sócios do clube.