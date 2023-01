FEL faz melhorias no gramado e testa nova iluminação no Estádio do Café

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) faz os ajustes finais nas melhorias no estádio do Café para a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense no dia 15 contra o Azuriz.





As atenções maiores estão voltadas para o gramado e para a iluminação.



No final do ano passado, o gramado passou por uma descompactação no solo, além de um reforço na adubação e de um trabalho especial para o combate a pragas.





Esta semana um novo corte na grama foi realizado, além da pintura. De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, a condição do gramado hoje é bem melhor do que a do ano passado.

"Houve uma melhora significativa. O piso está mais macio e o gramado mais verde. Não está seco e duro como antes", afirmou Oguido.







Durante a série B de 2022, a condição do gramado do Café foi constantemente criticada pelo técnico Adilson Batista e por jogadores. Além da irregularidade do terreno, o visual era de uma gramado ressecado e com vários tipos de grama diferentes.







