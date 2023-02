Fundação de Esportes volta a atender o público no Ginásio Moringão na quarta-feira

Após quase um ano, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está voltando a operar seus serviços administrativos e atender o público nas dependências do Ginásio Moringão, sede oficial do órgão municipal. De forma temporária, todos os atendimentos internos eram prestados na sede da Caapsml, ao lado do prédio da Prefeitura, por conta das obras de reforma do Moringão, que ainda está em andamento.





Devido as mudanças e instalações de cada setor, não haverá atendimentos nesta segunda (13) e terça (14). Já na quarta-feira (15) os serviços retornam, normalmente, das 10h às 16h. O endereço do Ginásio Moringão é rua Gomes Carneiro, 315, e a entrada para a FEL é feita pelo acesso de estacionamento inferior do prédio. Os setores administrativos ficam localizados todos no primeiro andar.

Nos dias de atendimento suspenso não haverá telefones fixos ativos. Nesse período, aqueles que precisarem registrar algum pedido de informação ou solicitar orientações referentes a outras demandas pode enviar mensagem para o e-mail [email protected]





No Ginásio Moringão, a partir de quarta-feira (15) estarão em funcionamento os setores Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria Técnica, Coordenadoria de Convênio, Gerência Administrativa/Financeira, Coordenadoria de Finanças, Logística, Projeto Futuro, Assessoria de Eventos e Convênio. Na sede reformada do Moringão as equipes encontrarão salas revitalizadas com pintura nova, ar-condicionado e partes elétrica e hidráulica renovadas.





"A mudança está sendo feita e logo teremos os atendimentos voltando ao normal em um ambiente mais agradável e adequado para trabalharmos e darmos suporte às pessoas. O Ginásio Moringão é um dos símbolos de Londrina e vem recebendo uma grande reforma pela atual gestão, envolvendo o trabalho de várias secretarias. Inclui a substituição de todo o telhado, parte interna, iluminação e substituição do piso, uma restauração maravilhosa que beneficiará a todos em um local mais moderno, seguro, bonito e harmonioso" disse o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos.