Fifa anuncia novo Mundial de Clubes com 32 times para 2025

O presidente da Fifa, Giani Infantino, anunciou nesta sexta-feira (16) a realização de um Mundial de Clubes com 32 times para o ano de 2025. Ele informou que ainda serão negociados detalhes sobre a competição. A decisão foi tomada pelo Conselho da Fifa.



"O novo mundial será em 2025 e terá 32 times. Detalhes ainda precisam ser discutidos. Será como uma Copa do Mundo", disse o presidente da Fifa.

Há grande resistência da UEFA e de clubes europeus a esse tipo de torneio por concorrência com a Liga dos Campeões.





A Fifa já tinha feito um projeto anterior de um Mundial estendido com 24 equipes e teve de recuar: a entidade alega que foi por conta da pandemia de Covid. Mas Infantino ressaltou que o projeto não terá recuo desta vez.

"Sei que o que decidimos é que haverá o Mundial de 32 times, a ser disputado de quatro em quatro anos. Será disputado no verão, no período que antes era da Copa de Confederações. Será um pouco mais longo. Mas terá os melhores times do mundo. Haverá detalhes a serem decididos por stakeholders (entidades e clubes)", disse Infantino.



"Tivemos um plano para Mundial de Clubes e foi cancelado. E fizemos isso porque queremos favorecer a Copa América e Euro, e não aumentar. Esse Clube Mundial não está incluído no total de US$ 11 bilhão de receita, não levamos em conta isso. Vamos ter uma receita ainda maior do que essa."



Outro anúncio de Infantino foi a realização de jogos amistosos entre seleções de diferentes continentes. A ideia seria criar uma série mundial da Fifa nas janelas da data-Fifa de março.





A intenção é aumentar a interação entre continentes já que a seleção brasileira, por exemplo, praticamente não jogou com times europeus no último ciclo.