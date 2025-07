Filho de Ancelotti diz estar "100% com o Botafogo" ao ser apresentado

Rio de Janeiro - Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, falou pela primeira vez como técnico do Botafogo nesta tarde (14). Integrante da comissão da seleção brasileira na "preparação final rumo à Copa do Mundo de 2026", segundo nota da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ele ressaltou o foco atual no Alvinegro.





"Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração e entrega é para o clube. Estou comprometido, vou estar 100% com o clube. Não estou pensando em outra coisa. A Copa do Mundo é no próximo ano e vamos ver como vai acontecer", disse.





Primeira experiência como técnico

"Sei que tenho de mostrar, trabalhar duro, e isso eu vou fazer. Estou aqui hoje pelo meu trabalho. a minha trajetória começou no último jogo e vou passo a passo, com calma, mas com muita ambição".

Reação de Carlo Ancelotti ao convite. "Falando sobre o meu pai, ele está muito feliz de me ter perto e eu também perto dele, aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não teria um clube, um lugar melhor. Ele está muito feliz".

O que aprendeu com o pai

"Com meu pai, aprendi que as pessoas são muito importantes. Em primeiro lugar, são as pessoas, os jogadores. A relação pessoal é mais importante, isso é o que meu pai ensinou de mais importante".

Técnico com 35 anos





"Sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Cheguei na semana passada, os profissionais do clube procuram me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão, pois tenho informações boas. Ser jovem tem coisas positivas e também o ponto de não ter experiência. Vou cometer erros, tenho de cometer para crescer, mas estamos em um ambiente em que todo mundo está crescendo".

Fala português





"Falo português porque tenho capacidade de aprender rapidamente. Acredito que tenho de fazer isso por respeito ao clube, aos torcedores, profissionais, jogadores. Eu me esforço muito. Quando fui para a seleção, em junho, não sabia uma palavra, mas hoje estou melhor".

Parou de jogar cedo. "Poderia dizer que foi por lesão, mas não foi (risos). Escolhi estudar porque imaginei que seria o melhor caminho e estou feliz com isso. Sinto que estou preparado para começar a minha trajetória. Tenho uma comissão que tem a minha confiança. Me sinto com confiança e feliz porque tenho experiência longa na comissão do meu pai".





Proposta do Botafogo e elenco atual





"Quando falei com o presidente, não pensei muito, foi muito rápido. A ambição, a grandeza do clube, a competitividade, a vontade de ganhar é a mesma que tenho. Alinhados. Temos um elenco que vou conhecer nesses dias, e nisso vai estar minha concentração. Conhecer bem o elenco, preparar da melhor maneira possível os jogos".





Calendário do futebol brasileiro





"A tendência do futebol no mundo inteiro é assim, Minha experiência, foram mais de 70 partidas com o Real Madrid. Não vai ser um problema, mas é um problema geral pois a qualidade do jogo cai. Na última Copa do Mundo de Clubes, as equipes europeias chegaram cansadas, a qualidade não foi sempre a melhor, na minha opinião".





Acerto com o Botafogo. "A ambição que ouvi das palavras do presidente, a possibilidade de fazer parte da família do Botafogo, um clube de muita história e tradição. Foi muito fácil. Agradecido pelos clubes interessados, houve negociações, mas quando o presidente chamou não tive nenhuma dúvida. Estou muito feliz de estar aqui hoje".





