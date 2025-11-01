Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Jogos do Fim de semana

Finalistas da Libertadores seguem de olho na taça do Brasileirão

Matheus Camargo - Redação Folha
01 nov 2025 às 08:12

Compartilhar notícia

Foto: Nelson Almeida/AFP
Publicidade
Publicidade

O Campeonato Brasileiro entra em sua 31ª rodada neste fim de semana com a disputa pelo título cada vez mais equilibrada entre Flamengo e Palmeiras. Os dois times chegam motivados após garantirem vaga na final da Copa Libertadores da América, em Lima, no dia 29 de novembro. Neste sábado (1º), o Flamengo tem a chance de assumir provisoriamente a liderança da Série A.

Vice-líder com 61 pontos, o Rubro-Negro recebe o lanterna Sport, no Maracanã, às 21h. Como o compromisso pela Libertadores está distante no calendário, o técnico Filipe Luís pode escalar força máxima, embora algumas mudanças sejam esperadas devido ao desgaste físico da semifinal contra o Racing-ARG, disputada na última quarta-feira (29). O treinador pretende ajustar o time para entrar de vez na briga direta pela taça com o Palmeiras, atual líder com 62 pontos.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Entre as alterações previstas, Léo Ortiz, recém-recuperado de lesão no tornozelo, e Varela, com desgaste muscular, podem ser poupados, dando lugar a Danilo e Emerson Royal. No setor ofensivo, Plata deve ser mantido entre os titulares, já que Pedro segue em tratamento de uma lesão no antebraço. Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo.


O Palmeiras, por sua vez, entra em campo apenas no domingo (2), às 18h30, diante do vice-lanterna Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Verdão chega embalado após a goleada por 4 a 0 sobre a LDU-EQU, que garantiu a classificação à final da Libertadores e representou a maior virada da história recente do torneio, após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida.

Publicidade

A tendência é que o técnico Abel Ferreira mantenha a base da equipe titular, embora ainda haja indefinições. Estão fora o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, todos em recuperação. Em relação à última rodada do Brasileiro, quando empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, a principal novidade é o retorno de Piquerez, que cumpriu suspensão. Uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Murilo), Andreas Pereira e Raphael Veiga (Maurício ou Sosa); Allan, Flaco López e Vitor Roque.


OUTROS JOGOS DA RODADA

Publicidade


A rodada começa no sábado com o Cruzeiro, terceiro colocado, recebendo o Vitória às 16h, no Mineirão. No mesmo horário, o Santos enfrenta o Fortaleza, na Vila Belmiro, em confronto direto contra o rebaixamento. O Peixe é o primeiro fora da zona da degola, com 32 pontos, enquanto o time cearense aparece em 18º, com 27, e precisa vencer para seguir vivo na luta pela permanência.


Mais tarde, às 18h, o Mirassol, sensação do campeonato e atual quarto colocado, encara o Botafogo, campeão nacional do ano passado. O time paulista tenta manter o embalo e seguir entre os candidatos à vaga na Libertadores de 2026.

Publicidade

No domingo (2), às 16h, o Ceará recebe o Fluminense, no Castelão, e o Bahia encara o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova. No mesmo horário, Corinthians e Grêmio duelam na Neo Química Arena em confronto de meio da tabela, com ambos estacionados nos 39 pontos.


O Corinthians segue com dúvida no gol, já que Hugo Souza ainda não tem presença garantida. Dorival Júnior tem os desfalques de José Martínez, Raniele e Breno Bidon, suspensos. O trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto deve ser novamente titular.

Cadastre-se em nossa newsletter


A rodada segue com o Internacional enfrentando o Atlético-MG às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No fechamento , Vasco e São Paulo se enfrentam às 20h30, em São Januário, em duelo equilibrado. O time carioca ocupa a oitava colocação, com 42 pontos, um a mais que o Tricolor paulista, em nono.

Brasileirão futebol Flamengo Palmeiras
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas