Finalistas da Libertadores seguem de olho na taça do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro entra em sua 31ª rodada neste fim de semana com a disputa pelo título cada vez mais equilibrada entre Flamengo e Palmeiras. Os dois times chegam motivados após garantirem vaga na final da Copa Libertadores da América, em Lima, no dia 29 de novembro. Neste sábado (1º), o Flamengo tem a chance de assumir provisoriamente a liderança da Série A.





Vice-líder com 61 pontos, o Rubro-Negro recebe o lanterna Sport, no Maracanã, às 21h. Como o compromisso pela Libertadores está distante no calendário, o técnico Filipe Luís pode escalar força máxima, embora algumas mudanças sejam esperadas devido ao desgaste físico da semifinal contra o Racing-ARG, disputada na última quarta-feira (29). O treinador pretende ajustar o time para entrar de vez na briga direta pela taça com o Palmeiras, atual líder com 62 pontos.

Entre as alterações previstas, Léo Ortiz, recém-recuperado de lesão no tornozelo, e Varela, com desgaste muscular, podem ser poupados, dando lugar a Danilo e Emerson Royal. No setor ofensivo, Plata deve ser mantido entre os titulares, já que Pedro segue em tratamento de uma lesão no antebraço. Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo.





O Palmeiras, por sua vez, entra em campo apenas no domingo (2), às 18h30, diante do vice-lanterna Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Verdão chega embalado após a goleada por 4 a 0 sobre a LDU-EQU, que garantiu a classificação à final da Libertadores e representou a maior virada da história recente do torneio, após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida.





A tendência é que o técnico Abel Ferreira mantenha a base da equipe titular, embora ainda haja indefinições. Estão fora o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, todos em recuperação. Em relação à última rodada do Brasileiro, quando empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, a principal novidade é o retorno de Piquerez, que cumpriu suspensão. Uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Murilo), Andreas Pereira e Raphael Veiga (Maurício ou Sosa); Allan, Flaco López e Vitor Roque.





OUTROS JOGOS DA RODADA

A rodada começa no sábado com o Cruzeiro, terceiro colocado, recebendo o Vitória às 16h, no Mineirão. No mesmo horário, o Santos enfrenta o Fortaleza, na Vila Belmiro, em confronto direto contra o rebaixamento. O Peixe é o primeiro fora da zona da degola, com 32 pontos, enquanto o time cearense aparece em 18º, com 27, e precisa vencer para seguir vivo na luta pela permanência.





Mais tarde, às 18h, o Mirassol, sensação do campeonato e atual quarto colocado, encara o Botafogo, campeão nacional do ano passado. O time paulista tenta manter o embalo e seguir entre os candidatos à vaga na Libertadores de 2026.





No domingo (2), às 16h, o Ceará recebe o Fluminense, no Castelão, e o Bahia encara o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova. No mesmo horário, Corinthians e Grêmio duelam na Neo Química Arena em confronto de meio da tabela, com ambos estacionados nos 39 pontos.





O Corinthians segue com dúvida no gol, já que Hugo Souza ainda não tem presença garantida. Dorival Júnior tem os desfalques de José Martínez, Raniele e Breno Bidon, suspensos. O trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto deve ser novamente titular.

A rodada segue com o Internacional enfrentando o Atlético-MG às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No fechamento , Vasco e São Paulo se enfrentam às 20h30, em São Januário, em duelo equilibrado. O time carioca ocupa a oitava colocação, com 42 pontos, um a mais que o Tricolor paulista, em nono.