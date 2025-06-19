Pesquisar

COPA DO MUNDO DE CLUBES

Flaco chama tempestade, VAR evita drama e Palmeiras vence 1ª no Mundial

Folhapress
19 jun 2025 às 19:17

Angela Weiss/AFP
SÃO PAULO - O Palmeiras viveu fortes emoções, mas conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde quase viu Veiga ser expulso no primeiro tempo, e precisou do "plano" de Abel Ferreira para deslanchar e bater o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), por 2 a 0, no MetLife Stadium. Para aumentar o drama, o confronto foi paralisado logo após o gol de Flaco López  - segundo do clube paulista - por alerta de tempestade. Abou Ali, contra, abriu o marcador.


Veiga levou vermelho aos 36 minutos, mas VAR recomendou revisão e meia ficou só com o amarelo. O meia que completa 30 anos nesta quinta-feira (19) fez seu primeiro jogo como titular no Mundial.

O Alviverde só deslanchou no segundo tempo, após alteração dupla de Abel. O português colocou Flaco López que participou dos dois gols e Maurício, que deu assistência para o segundo.


O confronto ficou paralisado por 48 minutos por alerta de tempestade, e jogo recomeçou com sol e pingos de chuva.  O time de Abel Ferreira assumiu momentaneamente a primeira colocação do Grupo A. O Alviverde chegou a quatro pontos.

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Inter Miami. Em mesmo dia e horário o Al Ahly encara o Porto. Ambos os jogos são pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Como foi o jogo


Palmeiras deixou a bola com o Al Ahly, quis sair em velocidade, mas nada de bola na rede. Os comandados de Abel Ferreira iniciaram o jogo de olho nas arrancadas em velocidade, e viram Estêvão mandar rente à trave direita a melhor chance. O time também apostou em uma forte marcação e levou perigo em bolas paradas, mas não conseguiu vencer o goleiro El Shenawy.

Veiga levou vermelho, Alviverde flertou com drama, mas VAR interveio e camisa 23 seguiu em campo. O aniversariante do dia quase complicou o clube paulista ao fazer uma falta dura em Yasser no meio campo, aos 36 minutos do primeiro tempo. O árbitro puxou o cartão vermelho, mas foi chamado pelo VAR e trocou a punição para o amarelo.


Time de Abel ficou "cabeça quente", viu Al Ahly crescer, mas foi para o intervalo com o 0 a 0. A temperatura subiu entre os jogadores do Palmeiras após a quase expulsão de Veiga, e o time ficou preso em seu campo diante de um solto time egípcio. Mesmo assim, Weverton foi pouco exigido e o placar seguiu zerado.

Abel mudou no intervalo, Palmeiras deslanchou e enfim marcou no Mundial de Clubes O português colocou Flaco López e Maurício no intervalo, e a dupla participou dos dois tentos alviverdes. O camisa 42 disputou a bola que resultou no gol contra de Abou Ali e anotou o segundo após lançamento de Maurício.


Após duas pausas, o clube paulista controlou o jogo, mas viu Aníbal Moreno sair com possível lesão. Um alerta de tempestade e uma pausa para hidratação interromperam o segundo tempo, mas o Palmeiras não "esfriou", controlou a bola e  agora com Paulinho no ataque  seguiu em busca de mais gols. A dor de cabeça ficou por conta de Moreno, que precisou de substituição por um possível problema na perna direita.

Alerta de tempestade paralisa o jogo


A partida foi interrompida logo após o gol de Flaco López por risco de tempestade em Nova Jersey. O árbitro Anthony Taylor chamou os técnicos de ambas as equipes para avisar, e os telões exibiram uma mensagem para os torcedores.

O protocolo da Fifa determina que a partida seja paralisada quando há possibilidade de tempestade. O jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo, com o Palmeiras vencendo por 2 a 0, e voltou após cerca de 50 minutos.


Foi a terceira partida do Mundial afetada por condições climáticas. O caso também ocorreu nesta quarta-feira (18) durante a vitória do RB Salzburg sobre o Pachuca, e, na última terça, adiou em 1h o início de Mamelodi Sundows x Ulsan HD.


Gol e lances importantes


Para fora!: Aos 19 minutos do primeiro tempo, Estêvão arrancou pela direita, cortou para o meio quando entrou na área e mandou rente à trave esquerda do Al Ahly.


1x0: Aos quatro minutos do segundo tempo, Aníbal cobrou falta, Flaco López subiu, não achou nada, mas Abou Ali desviou contra a própria meta e colocou a bola no fundo da rede. O VAR checou a posição irregular de Gómez, mas o defensor não participou do lance e o tento foi confirmado.


2x0: Aos 14 minutos do segundo tempo, Maurício dominou pelo meio após saída rápida do Palmeiras e lançou Flaco López. O atacante ganhou de Yasser, partiu em velocidade e finalizou na saída de El Shenawy para anotar o segundo.


Pegou mal: Aos 41 minutos do segundo tempo, Paulinho ficou com a bola no meio de campo e colocou Vanderlan para correr. O lateral fez boa jogada, porém finalizou mal.


Espalmou, Weverton: Aos 47 minutos do segundo tempo, Bencharki dominou no bico da área e finalizou no meio do gol. Weverton, com segurança, espalmou para cima.


FICHA TÉCNICA


PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal (Emiliano Martínez), Richard Rios e Veiga (Maurício); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Palmeiras) e Vitor Roque (Flaco López). T.: Abel Ferreira


AL AHLY:  El Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari (Ramadan Beckham) e Attiyat (El Shahat); Fathi (Afsha Magdy), Attia, Ben Romdhane, Trézéguet (Bencharki) e Zizo; Abou Ali (Gradisar). T.: José Riveiro


Palmeiras x Al Ahly

Data a horário: 19 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Mundial de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Público: 35.179

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Gols: Abou Ali (ALA), contra, aos 4'/2ºT; Flaco López (PAL), aos 14'/2ºT


futebol Palmeiras Copa do Mundo de Clubes
