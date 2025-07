Flamengo e Fluminense buscam reabilitação em clássico neste domingo

O domingo (20) será de clássico no Maracanã. Flamengo e Fluminense se enfrentam às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado pela busca de recuperação após derrotas no meio da semana.





O Flamengo, segundo colocado com 27 pontos, perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro e, com isso, viu o Cruzeiro assumir a liderança da competição. Agora, diante do rival, o time rubro-negro tenta retomar o topo da tabela. Para isso, porém, terá desfalques importantes: Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgar seguem no departamento médico. Outra preocupação é o zagueiro Léo Ortiz, que sentiu dores nos glúteos na última partida e ainda é dúvida para o clássico.

“Foi um jogo em que o adversário conseguiu vencer em casa. Acreditávamos que poderíamos pontuar na Vila. Não é comum, mas essas situações acontecem. O campeonato é longo e precisamos levantar o ânimo, ainda mais com um clássico pela frente. O Fluminense vem motivado por tudo que fez no Mundial, e nunca é fácil enfrentá-los”, avaliou o técnico Filipe Luís.





Do lado tricolor, o confronto marca a primeira partida sem Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. Na quinta (17), com o colombiano em campo, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o líder Cruzeiro, no Maracanã. O resultado manteve a equipe em sétimo, com 20 pontos.

Para substituir o camisa 21, a tendência é que Canobbio assuma o lado direito do ataque, com Soteldo sendo deslocado para a esquerda. Renato Gaúcho também tem outras opções, como Serna, Keno e Riquelme, que disputam vaga no setor ofensivo. Já Ganso, com um edema na coxa, é dúvida e pode ficar fora da partida.





“Agora precisamos encontrar outro jogador para ocupar a posição que era do Arias. É difícil substituir alguém com o talento dele, mas temos um elenco qualificado. Até domingo, vamos observar e dar oportunidades para ver quem se adapta melhor”, comentou Renato.

FICHA TÉCNICA





Flamengo

Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Everton Cebolinha (Michael ou Matheus Gonçalves). Técnico: Filipe Luís

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli (Lima), Hércules e Nonato; Canobbio (Keno), Soteldo e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)





