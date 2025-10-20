Pesquisar

TIMES PERTO DA FINAL

Flamengo e Palmeiras focam na Libertadores após duelo no domingo

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 out 2025 às 17:31

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de se enfrentarem domingo (19), no Maracanã, na chamada "final antecipada" do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras voltam as atenções para as semifinais da Copa Libertadores. Os times "esquecem" a competição nacional depois do acirrado confronto vencido pelo Rubro-negro por 3 a 2, em clássico marcado por críticas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. As equipes somam 61 pontos, mas o Palmeiras lidera por ter uma vitória a mais. E caso ambos eliminem os seus rivais poderão decidir o título da Libertadores, repetindo a final de 2021 vencida pelo Alviverde.


O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (20) de olho no jogo de ida com o Racing, da Argentina, que acontece na quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã. A partida de volta será disputada no dia 29 de outubro, às 21h30, no estádio Presidente Perón, na Argentina.

Os atletas que iniciaram a partida fizeram um trabalho regenerativo na academia, no Ninho do Urubu, enquanto os demais foram para o campo realizar uma atividade tática. A principal baixa do time é o zagueiro Léo Ortiz, que torceu o tornozelo contra o Palmeiras e deve ficar dez dias em tratamento. Danilo será seu substituto.

Após a boa vitória sobre o Palmeiras, o técnico Filipe Luís projetou o confronto com o Racing. “É o jogo mais importante, digamos assim. Jogar a Libertadores é sempre muito difícil. Cada jogo é diferente, cada adversário é diferente, cada plano de jogo, meu e o do treinador adversário, vão ser diferentes. Então, a postura sim, a atitude e a forma como os jogadores se implicam, nunca mudou, jamais, durante toda a temporada. Nunca mudou a aplicação dos jogadores, a atitude dos jogadores, a intensidade com que eles jogam. Como eu falei, nem sempre fazemos bons jogos, nem sempre ganharemos, mas a intenção está ali, então eu espero que seja uma mesma atitude, intensidade e comprometimento que esse grupo passa essa mensagem diariamente", afirmou.

O elenco rubro-negro volta a treinar na tarde desta terça-feira (21), quando finalizará a preparação para enfrentar os argentinos.

Em Quito

O Palmeiras começou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com a LDU, do Equador, na quinta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, em partida de ida. A volta será na quinta (29) no Allianz Parque.

Os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais contra o Flamengo, no domingo, fizeram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência. O restante do elenco, com o acréscimo de garotos do sub-20, foi a campo e realizou um coletivo de dois times por mais de uma hora. Paulinho, Lucas Evangelista e Weverton cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance no centro de excelência, sendo que o goleiro também fez movimentações no gramado. A tendência é que o técnico Abel Ferreira mantenha Carlos Miguel, que estreou no Maracanã, no gol. O restante da equipe também deve ser mantido. O lateral Piquerez, expulso no domingo, joga contra a LDU.


Dono da melhor campanha na primeira fase da competição continental (com seis vitórias em seis jogos), o Palmeiras eliminou o Universitario-PER (nas oitavas) e o River Plate-ARG (nas quartas). Este será o primeiro mata-mata do Verdão contra a LDU e o terceiro contra equatorianos no geral, todos em Libertadores: caiu para o Barcelona nas oitavas de final de 2017 e eliminou o Delfín nas oitavas de 2020, ano em que conquistou o título.

Esporte futebol Palmeiras Flamengo Copa Libertadores da América Libertadores
