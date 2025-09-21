Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Flamengo e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 no clássico carioca disputado neste domingo (21), no Maracanã, para mais de 62 mil torcedores presentes. A partida foi marcada pela posse de bola maior do time rubro-negro, mas pelo número maior de finalizações da equipe cruzmaltina. Os gols do jogo foram de Carrascal, para o Flamengo, e Rayan, para o Vasco.





Equilíbrio no clássico

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Flamengo abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Após finalização de Everton Cebolinha no travessão, Emerson Royal pegou a sobra e cruzou rasteiro para Bruno Henrique finalizar. Léo Jardim fez a defesa, mas Carrascal aproveitou o rebote e marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra: 1 a 0.

Publicidade

O Vasco reagiu e chegou ao empate aos 29 minutos. Em cobrança de escanteio de Philippe Coutinho, Rayan subiu mais alto que Carrascal e cabeceou firme para o fundo da rede: 1 a 1.





Na etapa final, os dois times mantiveram ritmo semelhante. O Vasco surpreendeu e Rayan quase aproveitou erro na saída de bola de Rossi para virar o jogo. Minutos depois, Léo Jardim também falhou em jogada que terminou com chute do volante espanhol Saúl no travessão. O time rubro-negro ensaiou uma pressão nos minutos finais, com Pedro e Arrascaeta em finalizações perigosas, mas parou na defesa vascaína.

Publicidade





O Flamengo volta a campo na quinta-feira (25), às 21h30, pela Copa Libertadores, para enfrentar o Estudiantes, em La Plata, pela volta das quartas de final. Na ida, venceu por 2 a 1 e tem vantagem do empate para chegar à semifinal. O Vasco faz jogo atrasado do Brasileiro na quarta (24), às 19h30, contra o Bahia, em São Januário.





Grêmio vence o Inter

Publicidade





O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 2, neste domingo, no Beira-Rio. O Colorado saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Alan Patrick convertendo duas cobranças de pênalti. O camisa 10 abriu o placar aos 21 minutos, viu Carlos Vinícius empatar para o Tricolor aos 29, mas voltou a colocar o Inter na frente, novamente da marca da cal, aos 51. O Grêmio, no entanto, reagiu rápido: dois minutos depois, André Henrique deixou tudo igual antes do intervalo.





Publicidade

Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado até que o jovem Alysson decidiu. Aos 17 minutos, o atacante marcou o gol da virada gremista, garantindo a vitória por 3 a 2. O clássico ainda teve clima quente com duas expulsões: Arthur, pelo lado do Grêmio, e Bernabei, pelo Internacional.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



