Flamengo e Vasco se enfrentam em busca da classificação no Campeonato Carioca

O clássico da rodada do Campeonato Carioca será disputado entre Flamengo e Vasco neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada, e vale briga direta pela classificação antecipada à próxima fase.





Vale destacar que o confronto estava marcado para as 16h30, mas o Fla alegou "calor excessivo" após o jogo contra o Fluminense, disputado na semana passada no período da tarde, e a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) acatou o pedido feito pelo clube para a mudança de horário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Rubro-Negro soma 17 pontos e chega como líder após vencer o Botafogo por 1 a 0 em jogo atrasado na última quarta-feira (12).





O Cruzmaltino, por sua vez, é o terceiro colocado com 14 pontos e precisa da vitória para não correr riscos, já que o quinto colocado, Nova Iguaçu, primeiro time fora da zona de classificação, está apenas um ponto atrás, com 13.

Publicidade





Desde que começou a usar a equipe titular nos jogos do Estadual, o Flamengo não perdeu mais e engatou a sequência que levou o time ao topo da tabela. Mesmo assim, a equipe precisa da vitória para não ter qualquer problema na última rodada, quando recebe o Maricá.





Já o Vasco não vence há três jogos, somando dois empates, com Volta Redonda e Sampaio Corrêa, e derrota para o Fluminense.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: