Flamengo vence o Inter novamente e se classifica para as quartas da Libertadores

Porto Alegre - O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (20), ao vencer o Inter por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final em Porto Alegre.
O uruguaio Giorgian de Arrascaeta abriu o placar aos 27 minutos para os visitantes no Estádio Beira-Rio, e Pedro ampliou na reta final (87').
O resultado garantiu a classificação do time carioca após uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na semana passada, no Maracanã.
Campeão da Libertadores em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo vai enfrentar na próxima fase o Estudiantes de La Plata, que eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai, com um empate em 0 a 0 em casa, após uma vitória por 1 a 0 em Assunção.
Domínio em meio ao papel picado
A partida começou com 21 minutos de atraso devido ao intenso lançamento de papel picado no campo pela torcida local. Parecia que havia nevado em Porto Alegre.
Funcionários trabalharam para remover o papel do gramado, enquanto vários jogadores cercavam o árbitro uruguaio Esteban Ostojovich à espera do apito inicial.
Quando a partida finalmente começou, o Inter tentou tomar a iniciativa, mas o Flamengo rapidamente assumiu o controle.
Com a bola em posse do time carioca, Arrascaeta apareceria mais cedo ou mais tarde.
Um passe do uruguaio criou a primeira grande jogada da noite aos 24 minutos, mas seu compatriota Guillermo Varela chutou para fora. E, logo depois, saiu o gol.
Samuel Lino chutou cruzado e o goleiro colorado, Sergio Rochet, cedeu o rebote. O equatoriano Gonzalo Plata tocou de cabeça para o camisa 10, que finalizou para o gol, colocando o Flamengo na frente.
Foi o segundo gol do meia-atacante uruguaio na atual Libertadores, que agora soma 15 nesta temporada, além de 11 assistências.
Houve apenas uma reação tímida do Inter, por volta dos 30 minutos, com um chute de Braian Aguirre que foi facilmente defendido pelo goleiro visitante, Agustín Rossi.
Três vitórias em três jogos
Com o Inter obrigado a reagir e Alan Patrick isolado, o técnico Roger Machado começou a mudar o jogo com a entrada do atacante Rafael Santos Borré. Poucas mudanças aconteceram na partida.
O espanhol Saúl Ñíguez quase marcou para o Flamengo aos 50 minutos, de cabeça após uma cobrança de falta de Arrascaeta. Rochet defendeu.
Roger Machado continuou fazendo mudanças, com Johan Carbonero, Vitinho e, no final, Enner Valencia, sem colocar em risco a classificação do Flamengo.
Uma chance extraordinária para o Inter se recuperar veio de um cruzamento de Aguirre aos 81 minutos, mas Borré acertou a trave.
Paradoxalmente, foram dois reservas de Filipe Luís que selaram a vitória: cruzamento de Luiz Araújo e finalização de Pedro para o fundo da rede.
Era o reflexo da impotência do Inter, que sofreu três derrotas consecutivas para o Flamengo em sete dias, já que as duas equipes também se enfrentaram no domingo, pelo Brasileirão, com vitória do time carioca por 3 a 1.
FICHA TÉCNICA
Internacional 0
Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei - Alan Rodríguez (Johan Carbonero, 60'), Thiago Maia - Bruno Tabata (Rafael Borré, 46'), Alan Patrick, Wesley (Vitinho, 60') - Ricardo Mathias (Enner Valencia, 83'). Técnico: Roger Machado.
Flamengo 2
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 90') - Jorginho, Saúl Ñíguez - Gonzalo Plata (Wallace Yan, 90'), Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 83'), Samuel Lino (Everton, 90') - Bruno Henrique (Pedro, 75'). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Esteban Ostojovich (URU)
Estádio: Beira-Rio