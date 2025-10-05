Pesquisar

às 18h30

Flamengo visita o Bahia em Salvador para manter liderança

Matheus Camargo - Redação Folha
05 out 2025 às 10:05

Foto:: Juan Mabromata
O Flamengo enfrenta o Bahia neste domingo (5), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca reencontrar o caminho da vitória após o empate com o Cruzeiro por 0 a 0 na quinta (2). A equipe segue na liderança da competição com 55 pontos, mas agora está apenas três à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos.


O Bahia ocupa a sexta posição, fechando o G6, com 40 pontos, apenas dois à frente do São Paulo, primeiro clube fora da zona de classificação para a Libertadores.


Para o duelo, o Flamengo não contará com Pulgar, que segue lesionado, além de Léo Pereira e Alex Sandro, ambos suspensos. O Bahia terá vários desfalques por suspensão: Gabriel Xavier, Santiago Arias, Luciano Juba e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada, na derrota para o Botafogo, enquanto Sanabria foi expulso no mesmo jogo.

Peixe em campo


O Santos enfrenta o Ceará também neste domingo, às 20h30, na Arena Castelão. Apesar de estar invicto há cinco jogos, o Peixe segue perto da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 28 pontos. O Ceará, por sua vez, está em 11º, com 31.


O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, pode repetir a escalação que empatou em 1 a 1 com o Grêmio, já que não tem novos desfalques. Os únicos que seguem fora são os lesionados Neymar, Gabriel Bontempo e Victor Hugo. Os dois últimos devem voltar na partida contra o Corinthians, dia 15, enquanto Neymar ainda não tem previsão de retorno.

Uma provável escalação do Peixe tem Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.


FICHA TÉCNICA


Bahia

Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni


Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal (Pedro) e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís


Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)


Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Flamengo bahia Salvador liderança brasileirao Brasileirão
