Fluminense anuncia a contratação do volante Felipe Melo, ex-Palmeiras

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), a contratação do volante Felipe Melo. O jogador, de 38 anos, assinou contrato com o clube até dezembro de 2023.

Nas Laranjeiras, ele vestirá a camisa 52, em homenagem ao aniversário da conquista da Copa Rio de 1952, que completa 50 anos no ano que vem.

"Eu sou um cara que sou leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante, motivo de muito orgulho. O que eu posso falar para o torcedor do Fluminense é que jamais vai faltar empenho e vontade. Hoje o Fluminense é a minha casa e vou fazer, sem dúvida nenhuma, com que a camisa do Fluminense seja minha segunda pele. É o mínimo que eu posso fazer por um clube tão grandioso que me abriu as portas neste momento", disse, ao site oficial.





Felipe Melo assina com o Fluminense depois de passagem pelo Palmeiras, onde desembarcou em 2017 e conquistou alguns títulos importantes, como o bi da Libertadores em 2020 e 2021 e o Brasileiro de 2018.

"Eu espero seguir nessa caminhada, nessa sequência de levantar troféus. Porque eu tenho ainda mais uma responsabilidade, que é poder honrar os meus pais, que são tricolores. Quero conquistar títulos aqui, como prometi para eles. Eu chego aqui para brigar pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores... Porque o Fluminense é gigante e todo clube gigante o mínimo que tem que fazer é brigar por esses títulos", afirmou.





Mário Bittencourt, presidente do clube tricolor, celebrou a contratação, salientando o perfil do volante.

"A chegada do Felipe Melo é muito importante para nós. Trata-se de um grande jogador, de perfil vencedor e com um currículo que fala por si. Ele faz parte do nosso projeto de montar um grande time, que vai em busca de objetivos importantes. Tenho certeza de que ele vai nos ajudar muito", disse o presidente.

As movimentações do Fluminense não deverão parar por aí. O clube tem negociações avançadas para adquirir por empréstimo o lateral esquerdo Mário Pineida, do Barcelona de Guayaquil (EQU), e também negocia com os atacantes Ricardo Goulart -que está sem clube- e Germán Cano, que não renovará com o Vasco.