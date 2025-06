Fluminense enfrenta Mamelodi em busca da vaga nas oitavas

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em busca da liderança do grupo F da competição. O time carioca tem quatro pontos e está à frente do Borussia Dortmund por um gol de saldo. Com isso, o Tricolor terá que acompanhar o andamento da partida dos alemães contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, único time já eliminado da chave, no mesmo horário.





Para confirmar a classificação, o Flu precisa de uma vitória simples ou um empate diante dos africanos. Se for derrotado, o time brasileiro precisa torcer por derrota do Borussia para o Ulsan. Para chegar ao objetivo, o time comandado por Renato Gaúcho, que não perde há oito jogos, deve ter formação semelhante à que empatou com os alemães por 0 a 0 na estreia. A tendência é que o trio de volantes formado por Hércules, Nonato e Martinelli seja escalado mais uma vez, com Ganso voltando para o banco de reservas.

“Um jogo difícil, muito perigoso. Vamos nos preparar da mesma maneira que nos preparamos desde que chegamos. Temos que ter a mesma atenção que tivemos contra o Borussia. Sem a bola, vamos tomar os cuidados defensivos. Com a bola, vamos jogar e buscar o gol”, deixou claro Renato Gaúcho sobre o duelo contra o Mamelodi.





“Jamais vou preparar minha equipe para jogar pelo empate. A gente respeita o adversário, mas sabe do nosso potencial. Vamos procurar neutralizar as principais jogadas deles, mas vamos jogar buscando o gol”, completou o comandante da equipe carioca.





O Mamelodi venceu o Ulsan por 1 a 0 na estreia e perdeu por 4 a 3 para o Borussia Dortmund na segunda rodada. Se vencer o Fluminense, vai para as oitavas de final, podendo até ser líder se o time alemão tropeçar. O principal destaque da equipe sul-africana, conhecida como "The Brazilians" pelas cores semelhantes às da seleção brasileira, é justamente o meia-atacante brasileiro Lucas Ribeiro, que fez um dos gols na derrota para os alemães no sábado (21).