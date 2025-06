Fluminense leva susto, mas vence a primeira no Mundial

Depois de uma grande atuação na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Borussia Dortmund, o Fluminense sofreu com o sul-coreano Ulsan, mas conseguiu selar a vitória no final do segundo tempo. A partida neste sábado (21) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, terminou em 4 a 2.





Com o resultado, o Fluminense alcançou a liderança do Grupo F do campeonato, com quatro pontos. O Ulsan continua na última colocação, sem pontuar. Os clubes brasileiros permanecem invictos na competição.





O clube carioca começou pressionando o adversário e dominando a partida. Já no segundo minuto de jogo, Ganso recebeu de escanteio e chutou forte no gol de Hyeon-Woo, que espalmou a bola. O camisa 10 voltou a tentar marcar na sequência da jogada, tentativa mais uma vez frustrada pelo goleiro.

O Fluminense impôs seu ritmo ao jogo e, aos 26 minutos do primeiro tempo, converteu o primeiro gol da partida -Jhon Arias cobrou uma falta no ângulo de Hyeon-Woo, que, nos minutos seguintes, defendeu mais duas finalizações da equipe brasileira.





A superioridade do Fluminense foi posta à prova aos 36 minutos. Won-Sang recebeu a bola, avançou pela direita e cruzou rasteiro para Jin-Hyun, que empatou.

A virada dos sul-coreanos veio pouco antes do fim do primeiro tempo. Jin-Hyun cruzou da esquerda para Won-Sang, que marcou de peixinho em meio a cinco jogadores do Fluminense.





O Fluminense reagiu -empatou aos 20 minutos do segundo tempo, com finalização de Nonato, voltou à dianteira com gol do zagueiro Freytes aos 37 minutos e fechou o placar nos acréscimos, com gol de cabeceio de Keno.





O Fluminense enfrenta, na quarta-feira (25) às 16h, o sul-africano Mamelodi Sundowns, que vem de uma derrota de 4 a 3 do Borussia Dortmund.