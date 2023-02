"Foi tudo errado desde o início", diz capitão do Londrina Esporte Clube

Em uma semana em que havia sido eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil, o Londrina terminou de forma decepcionante a sua trajetória no Paranaense 2023.





Publicidade

Publicidade

Com a derrota por 1 a 0 para o Athletico, no estádio do Café, por 1 a 0, no domingo (26), o Tubarão não só não se classificou para as quartas de final como fechou o Estadual na sua pior colocação na era SM Sports.







Com apenas duas vitórias em 11 partidas, o LEC acabou em 10º lugar, com 10 pontos, só à frente dos rebaixados Rio Branco e Foz do Iguaçu.

Publicidade





Desde que a SM Sports assumiu o futebol alviceleste, em 2011 - quando foi campeão da Divisão de Acesso -, o LEC não tinha uma campanha tão ruim no Paranaense. A pior classificação havia sido o sétimo lugar em 2018.







"O sentimento é de vergonha total. Não tenho coragem de olhar no rosto de um torcedor e só tenho que pedir desculpas. Não deu nada certo no campeonato porque foi tudo errado desde o início", desabafou o capitão João Paulo na saída do gramado.





O Londrina terá um hiato agora de 47 dias até o início da Série B e a reformulação do elenco será quase que total. E o clube também vai atrás de um novo treinador para comandar a equipe no Brasileiro e evitar que um novo vexame se concretize no final do ano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: