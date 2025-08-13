Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
GIGANTES NO AUTÓDROMO

Fórmula Truck chega a Londrina com sete pilotos na luta pela ponta do campeonato

Redação Bonde com assessoria de imprensa
13 ago 2025 às 15:33

Compartilhar notícia

Foto: Tiago Soares/Divulgação
Publicidade
Publicidade

Sete pilotos estarão na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de 40 pontos para o paranaense Márcio Rampon, que tem 495.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Como o vencedor em Londrina poderá somar 115 pontos, outros cinco pilotos podem sair do Autódromo Ayrton Senna como líder, embora dependerão de uma combinação de resultados dos primeiros colocados. O paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci é o terceiro colocado na classificação, com 465 pontos.


Também com 465 está o paraguaio Geovane Tavares, na quarta colocação. Em quinto está o paranaense Sérgio Chulik, com 415; o também paranaense Fábio Claudino surge em sexto, com 395, ao passo que o gaúcho Paulo César Secco fecha o grupo daqueles que podem assumir a liderança, com 360 pontos na sétima colocação.

Publicidade


Márcio Rampon está firma na luta pelo tetracampeonato como vice-líder da temporada
                                                                         Foto: Tiago Soares/Divulgação

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.


Publicidade

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 5 etapas


Publicidade

1º) Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz, com 535 pontos

2º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 495

Publicidade

3º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 465

4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 465

Publicidade

5º) Sérgio Chulik (Curitiba-PR), Volkswagen, 415

6º) Fábio Claudino (Mandirituba-PR), Scania, 395

Publicidade

7º) Paulo César Secco (Erechim-RS), Scania, 360

8º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 330

9º) Carlito Brito (Curitiba-PR), Scania, 320

10º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, 280

11º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 260

12º) Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, 245

13º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 235

14º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, 205

15º) Joacir Giaretta Cordova (Curitiba-PR), Volvo, 200

16º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 135

17º) Wagner Gomes (Curitiba-PR), Scania, 110

18º) Doulas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 83

19º) Max Nunes (Curitiba-PR), volvo, 83

20º) Natanael Limestone (Colombo-PR), Scania, 80

21º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 80

22º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Scania, 75

23º) Márcio Rosa (Colombo-PR), Scania, 61

24º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Iveco, com 20 pontos


Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025


Já realizadas

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)

15 de junho – Campo Grande (MS)

Próximas etapas

17 agosto – Londrina (PR)

14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

9 de novembro – Local a definir

7 de dezembro – Cascavel (PR)


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Leia também:


Imagem
Alunos e professora de escola de Londrina vão reflorestar fundo de vale do Lago Cabrinha
Alunos da Escola Social Marista Irmão Acácio, na zona norte de Londrina, uniram educação ambiental e tecnologia no projeto “Queimadas Zero”, que objetiva o reflorestamento do fundo de vale do Lago Cabrinha, na mesma região.
Esporte Automobilismo Fórmula Truck autódromo de londrina Campeonato
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas