Fórmula Truck chega a Londrina com sete pilotos na luta pela ponta do campeonato

Sete pilotos estarão na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de 40 pontos para o paranaense Márcio Rampon, que tem 495.





Como o vencedor em Londrina poderá somar 115 pontos, outros cinco pilotos podem sair do Autódromo Ayrton Senna como líder, embora dependerão de uma combinação de resultados dos primeiros colocados. O paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci é o terceiro colocado na classificação, com 465 pontos.





Também com 465 está o paraguaio Geovane Tavares, na quarta colocação. Em quinto está o paranaense Sérgio Chulik, com 415; o também paranaense Fábio Claudino surge em sexto, com 395, ao passo que o gaúcho Paulo César Secco fecha o grupo daqueles que podem assumir a liderança, com 360 pontos na sétima colocação.

Foto: Tiago Soares/Divulgação





A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.





Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 5 etapas





1º) Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz, com 535 pontos

2º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 495

3º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 465

4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 465

5º) Sérgio Chulik (Curitiba-PR), Volkswagen, 415

6º) Fábio Claudino (Mandirituba-PR), Scania, 395

7º) Paulo César Secco (Erechim-RS), Scania, 360

8º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 330

9º) Carlito Brito (Curitiba-PR), Scania, 320

10º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, 280

11º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 260

12º) Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, 245

13º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 235

14º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, 205

15º) Joacir Giaretta Cordova (Curitiba-PR), Volvo, 200

16º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 135

17º) Wagner Gomes (Curitiba-PR), Scania, 110

18º) Doulas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 83

19º) Max Nunes (Curitiba-PR), volvo, 83

20º) Natanael Limestone (Colombo-PR), Scania, 80

21º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 80

22º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Scania, 75

23º) Márcio Rosa (Colombo-PR), Scania, 61

24º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Iveco, com 20 pontos





Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025





Já realizadas

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)

15 de junho – Campo Grande (MS)

Próximas etapas

17 agosto – Londrina (PR)

14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

9 de novembro – Local a definir

7 de dezembro – Cascavel (PR)





