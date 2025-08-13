Fórmula Truck chega a Londrina com sete pilotos na luta pela ponta do campeonato

Sete pilotos estarão na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de 40 pontos para o paranaense Márcio Rampon, que tem 495.
Como o vencedor em Londrina poderá somar 115 pontos, outros cinco pilotos podem sair do Autódromo Ayrton Senna como líder, embora dependerão de uma combinação de resultados dos primeiros colocados. O paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci é o terceiro colocado na classificação, com 465 pontos.
Também com 465 está o paraguaio Geovane Tavares, na quarta colocação. Em quinto está o paranaense Sérgio Chulik, com 415; o também paranaense Fábio Claudino surge em sexto, com 395, ao passo que o gaúcho Paulo César Secco fecha o grupo daqueles que podem assumir a liderança, com 360 pontos na sétima colocação.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.
Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 5 etapas
1º) Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz, com 535 pontos
2º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 495
3º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 465
4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 465
5º) Sérgio Chulik (Curitiba-PR), Volkswagen, 415
6º) Fábio Claudino (Mandirituba-PR), Scania, 395
7º) Paulo César Secco (Erechim-RS), Scania, 360
8º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 330
9º) Carlito Brito (Curitiba-PR), Scania, 320
10º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, 280
11º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 260
12º) Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, 245
13º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 235
14º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, 205
15º) Joacir Giaretta Cordova (Curitiba-PR), Volvo, 200
16º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 135
17º) Wagner Gomes (Curitiba-PR), Scania, 110
18º) Doulas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 83
19º) Max Nunes (Curitiba-PR), volvo, 83
20º) Natanael Limestone (Colombo-PR), Scania, 80
21º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 80
22º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Scania, 75
23º) Márcio Rosa (Colombo-PR), Scania, 61
24º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Iveco, com 20 pontos
Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025
Já realizadas
16 de fevereiro – São Paulo (SP)
16 de março – Rivera (Uruguai)
13 de abril – Guaporé (RS)
18 de maio – Cascavel (PR)
15 de junho – Campo Grande (MS)
Próximas etapas
17 agosto – Londrina (PR)
14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)
9 de novembro – Local a definir
7 de dezembro – Cascavel (PR)
