Foz e Galo Maringá ficam no empate primeiro jogo da final

Foz do Iguaçu e Galo Maringá empataram em 2 a 2, sábado (12), no estádio do ABC, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Em um confronto movimentado desde o início, Bruno Ferreira e Kauã marcaram para o Foz, enquanto Nailson e Christyan Noto balançaram as redes para o Galo.





Assim, ambos os times precisam de uma vitória simples no duelo de volta para ficar com a taça. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Galo e Foz já estão garantidos na Primeira Divisão de 2026.





O jogo

Como uma final deve ser, o jogo começou em alta intensidade. Logo com dois minutos, Dhiordan chegou a balançar as redes em lance de bola parada, mas o bandeira marcou impedimento. Aos 12′, o Foz também provou porque está na decisão. Kauã chutou cruzado, a bola atravessou a área e chegou em Bruno Ferreira, que emendou de primeira no canto: 1×0 Foz.

O Galo foi em busca da reação e quase chegou ao empate. Aos 15′, Eli Junior cruzou, Iruan finalizou de primeira e Diego fez grande defesa no contrapé. A forte pressão se transformou em gol aos 21′. Em cobrança de escanteio de Júnior Prego, Nailson subiu entre os zagueiros e mandou de cabeça para as redes: 1×1.

A igualdade reacendeu o sinal de alerta do Foz, que quase voltou à frente do placar. Aos 23′, Kauã recebeu na entrada da área, chutou colocado e carimbou o travessão do Galo. Quase um golaço.

Porém, como em toda a Segundona, o Galo foi extremamente eficiente e buscou a virada. Aos 36′, Junior Prego lançou, Eli Junior invadiu a área e rolou para Christyan Noto só completar para o gol: 2×1, virada do Galo.





Já nos acréscimos, o Alvinegro quase ampliou a vantagem. Christyan Noto ficou cara a cara com Diego, mas o goleiro se esticou e defendeu a finalização.

Na volta para a etapa final, o Galo não diminuiu o ímpeto e chegou a marcar o terceiro com Dhiordan, mas, pela segunda vez no jogo, o gol foi anulado por impedimento.





Bem posicionado defensivamente, o time maringaense limitou os ataques do Foz e seguiu perigoso nos contra-ataques. Aos 17′, Eli Junior escapou pela ponta e deixou Chistyan Noto na bora para marcar, mas o atacante isolou de frente para o gol.

O cenário parecia favorável ao Galo, mas, aos 22′, Marcus Uberaba roubou a bola e tocou para Kauã, que finalizou com categoria no canto do goleiro: 2×2, tudo igual novamente.

A partir daí, o ritmo frenético diminuiu e deu lugar à forte disputa. Os dois times se defenderam com organização e confirmaram o empate. Fim de jogo: 2×2.





Agenda





O confronto de volta acontece no próximo sábado (19), às 15h30, no estádio Willie Davids, em Maringá, com transmissão ao vivo na TV FPF.





