Fundação de Esportes de Londrina terá orçamento menor em 2026

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) terá um orçamento menor no próximo ano. A FOLHA teve acesso aos valores previstos para 2026 e a queda será de 31,85% em relação ao ano anterior. O montante, que em 2025 foi de R$ 17,68 milhões, passa a R$ 12,05 milhões em 2026. A diferença representa uma redução de R$ 5,63 milhões nos recursos totais da autarquia.





Segundo o presidente da FEL, Felipe Prochet, o orçamento de 2025 já havia sido trabalhado na prática com base nos cerca de R$ 12 milhões efetivamente liberados para execução das atividades, em meio ao contingenciamento de recursos do município. “O orçamento previsto no papel deste ano foi de R$ 17 milhões, mas para execução tivemos R$ 12 milhões, porque é o que realmente havia”, explicou em entrevista à Paiquerê 91,7.

Reportagem da FOLHA publicada no início do mês já havia apontado que a estimativa anual da Prefeitura é de um orçamento de R$ 3,7 bilhões, corrigindo o déficit de R$ 208 milhões registrado em 2025. “O orçamento da própria Prefeitura vocês já acompanham e têm visto. Um exemplo que sempre citamos é o transporte público, que tem mais de R$ 100 milhões em déficit. Esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Então, existe uma requalificação do orçamento, que pode sim atingir a FEL. O prefeito está trabalhando na composição para que possamos garantir as aplicações, principalmente no esporte da cidade, e que seja, no mínimo, mantido esse orçamento para o ano que vem”, acrescentou Prochet.





O Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), programa da FEL voltado ao apoio de atletas e entidades esportivas, também terá cortes. O valor cairá de R$ 6,86 milhões para R$ 5,4 milhões, redução de 21,34%. Mesmo assim, o programa terá maior peso dentro do orçamento geral: em 2025, representava 38,81% dos recursos da Fundação; em 2026, passará a responder por 44,81%.

Atualmente, a FEL é responsável por 285 praças esportivas de Londrina, que incluem dezenas de quadras, cobertas e descobertas, 56 campos de futebol, 104 academias ao ar livre, parquinhos e complexos como o autódromo internacional Ayrton Senna, o estádio do Café, o kartódromo Luigi Borghesi, os ginásios Moringão, Maria Cecília e Bandeirantes, além de praças nas zonas norte e sul da cidade, entre outros locais.

“Grande parte desse patrimônio é antigo e, em alguns casos, careceu de manutenção mais profunda. Hoje, encontramos espaços que precisam urgentemente de atualização”, destacou Prochet. Segundo ele, a meta é preservar as atividades esportivas mesmo com orçamento reduzido. “Quando fizemos essa avaliação, nossa determinação foi manter o esporte londrinense em funcionamento. Mas é preciso reconhecer: temos um orçamento precário para manutenção e um orçamento precário para investimento. Por isso, temos que buscar recursos onde eles existem.”

Parceira com o Estado





O presidente afirmou ainda que a administração municipal trabalha em parceria com o Estado para qualificar a captação de recursos. “Desde que assumi, buscamos requalificar o edital do Feipe, recompor um programa que já tem mais de 20 anos e encaminhar novos projetos", indicou Prochet, mesmo com a queda no valor do Fundo para 2026. O mandatário da FEL ainda destacou as parcerias com o poder público estadual, que promete obras no autódromo, além das construções de complexos para a ginástica rítmica e para o skate em Londrina já nos próximos meses.





Prochet também defendeu que as entidades esportivas da cidade se movimentem para acessar outras fontes de financiamento. “Não adianta buscar recursos apenas de uma fonte. Já disse a quem recebe verba do Feipe: não dá para depender só dele. É preciso se qualificar. Existem projetos de incentivo via Itaipu, o programa Proesporte do governo do Estado e programas de investimento do governo federal. Não podemos depender de apenas uma fonte de financiamento”, concluiu.





