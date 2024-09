Corinthians 'abriu a cabeça' e fez força-tarefa para trazer nove reforços

O Corinthians está muito satisfeito após a força-tarefa por reforços na última janela de transferências.



O QUE ACONTECEU



O Corinthians entende que fez a melhor janela do futebol brasileiro com os nove reforços contratados.

Houve um esforço coletivo de vários departamentos para a chegada de nove contratações: Hugo Souza, André Ramalho, José Martínez, Charles, Alex Santana, Carrillo, Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis Depay.



O grande diferencial foi a melhora do departamento de análise de mercado. Renan Bloise e Thiago Rocha Santos, ambos ex-Flamengo, chegaram sob indicação do executivo de futebol Fabinho Soldado.

Sob a chefia de Bloise, o Corinthians mostrou criatividade no mercado. Dezenas de nomes foram indicados para a avaliação da comissão técnica e alguns pouco conhecidos no Brasil chegaram, casos de André Ramalho, José Martínez, Charles e Héctor Hernández.



A comissão técnica também foi determinante. Ramón e Emiliano Díaz avaliaram muitos jogadores e participaram diretamente de negociações, como a de André Carrillo, que atuou com a dupla no Al-Hilal.

Hugo Souza e Alex Santana foram indicados por Fabinho Soldado em parceria com o scout. Alex era titular antes de grave lesão muscular.



Já Talles Magno e Memphis Depay são considerados mérito da diretoria. O Corinthians tinha muita concorrência pela dupla e venceu as disputas.

Talles e Depay eram tidos como "nomes óbvios", sem necessidade de grande avaliação dos analistas. O Alvinegro viabilizou as contratações de peso.



Essa engrenagem contou com a ajuda do CEO Fred Luz e do diretor financeiro Pedro Silveira. Eles entenderam a urgência da luta contra o rebaixamento e aumentaram o orçamento.

O presidente Augusto Melo, antes participante ativo das negociações, teve papel de coadjuvante. Ele entrou apenas na parte final dos acordos.



O Corinthians só ficou devendo um zagueiro para Ramón Díaz. O técnico, porém, está satisfeito com André Ramalho e vê melhora de Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique. Caetano briga por fora no elenco.



O clube recalculou a rota e conseguiu uma janela bem melhor em relação ao início do ano. Os nove reforços chegaram e já jogam com frequência. Hugo, André, Martínez e Charles são titulares. Carrillo, Talles, Héctor e Depay entram em praticamente todas as partidas. Alex ainda está no DM.



O Corinthians vive outro clima com os reforços, está nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana e agora busca se afastar do Z4. O Corinthians está na 17ª colocação, com 28 pontos, e enfrentará o São Paulo no domingo.