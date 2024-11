Corinthians nas cabeças e Z4 diferente agitam tabela das últimas 10 rodadas

O Corinthians reagiu e tem o quarto melhor aproveitamento do Brasileiro levando em consideração as últimas dez rodadas. Já a "zona do rebaixamento" apresenta uma composição diferente nesse cenário montado pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





TABELA DAS ÚLTIMAS DEZ RODADAS





O Internacional é o líder disparado da classificação das últimas dez rodadas, com 28 pontos conquistados de 30 disputados. O Colorado está invicto, venceu nove jogos e registrou 93,3% de aproveitamento. Tal rendimento nos duelos recentes fez o time saltar para a quarta colocação na tabela real.





Palmeiras e Botafogo aparecem na sequência, colados. O Alviverde somou 23 pontos nesse recorte, tendo um a mais que o Alvinegro carioca. Apesar da ligeira vantagem, a equipe comandada por Abel Ferreira ainda está a quatro pontos de distância do líder Botafogo na classificação completa.





O Corinthians é o último integrante desse G4 imaginário -empatado com o São Paulo, mas à frente nos critérios de desempate. Com Ramón Díaz, o clube do Parque São Jorge fez 19 pontos nos últimos compromissos e se reergueu na competição. Na tabela que vale, pegou o elevador e está em décimo, cada vez mais longe do risco do rebaixamento. Agora pensa até em Libertadores.





O Flamengo fica em sétimo, enquanto Cruzeiro e Atlético-MG despencaram. O Rubro-negro conquistou 16 pontos, mas tem um jogo a menos que os demais e pode subir. Já a dupla mineira está na parte de baixo: a Raposa só fez nove pontos, e o Galo, oito, com uma partida a menos também. Apesar da má campanha recente, os dois rivais não correm perigo na tabela real.





O Z4 das últimas 10 rodadas tem dois integrantes que estão na berlinda na classificação completa: Athletico-PR e Bragantino. O Furacão só tem cinco pontos neste recorte e é o lanterna, acompanhado de perto por Criciúma (6), Bragantino (8) e Juventude (8). Últimos colocados na tabela que vale, Cuiabá e Atlético-GO têm campanhas melhores nos jogos recentes em busca da salvação.





CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO NAS ÚLTIMAS DEZ RODADAS





1 - Inter: 28 pontos em 30 disputados

2 - Palmeiras: 23

3 - Botafogo: 22

4 - Corinthians: 19

5 - São Paulo: 19

6 - Fortaleza: 18

7 - Flamengo: 16*

8 - Vitória: 16

9 - Grêmio: 15

10 - Fluminense: 13

11 - Vasco: 12

12 - Atlético-GO: 11

13 - Cuiabá: 10

14 - Cruzeiro: 9

15 - Atlético-MG: 8

16 - Bahia: 8

17 - Juventude: 8

18 - Bragantino: 8

19 - Criciúma: 6

20 - Athletico-PR: 5





TABELA REAL DO BRASILEIRÃO





1 - Botafogo: 68 pontos

2 - Palmeiras: 64

3 - Fortaleza: 63

4 - Inter: 59

5 - Flamengo: 58*

6 - São Paulo: 57

7 - Cruzeiro: 47

8 - Bahia: 46

9 - Vasco: 43

10 - Corinthians: 41

11 - Atlético-MG: 41**

12 - Grêmio: 39

13 - Vitória: 38

14 - Fluminense: 37

15 - Criciúma: 37

16 - Juventude: 37

17 - Bragantino: 36

18 - Athletico-PR: 34*

19 - Cuiabá: 29

20 - Atlético-GO: 26





*Jogo a menos





