Dupla do Botafogo comemora gols que salvam Brasil e quebra jejum de 26 anos

O Botafogo passou 26 anos sem ter um jogador marcando pela seleção brasileira. Essa marca foi quebrada nesta quinta-feira (10), contra o Chile, e em dose dupla.







Os alvinegros Igor Jesus e Luiz Henrique foram os protagonistas da vitória de virada o Brasil, pelas Eliminatórias.





Antes deles, o último jogador do Botafogo a marcar pela seleção brasileira tinha sido Bebeto, em 1998, nas quartas de final da Copa do Mundo, contra a Dinamarca.





"Muito feliz pelo gol. Parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana, tínhamos trabalhado muito bem. Hoje, conseguimos colocar em prática o que trabalhamos. Feliz pela vitória", disse Igor Jesus, que fez, de cabeça, ainda no primeiro tempo, o gol de empate do Brasil.





Luiz Henrique entrou no segundo tempo, substituindo Savinho — que tinha dado assistência ao centroavante. O ponta do Botafogo fez o gol da virada em uma jogada característica, arrancando para o centro da área e batendo de canhota no canto do goleiro.





"Essa camisa representa muita coisa, um sentimento muito grande para gente. Sabemos de tudo o que está acontecendo e a gente quer mudar isso. Vamos mudar isso e estamos começando. Primeiro passo foi a vitória. Depois, tem um jogo em Brasília muito importante. Vamos representar essa camisa com toda garra e todo amor. A torcida pode saber que vamos lutar sempre pela camisa do Brasil. Somos a primeira seleção com cinco estrelas no peito. Vamos defender como todo amor e carinho", disse Luiz Henrique.





Igor Jesus e Luiz Henrique são protagonistas de um Botafogo que lidera o Brasileirão e está nas semifinais da Libertadores.





Com o resultado no Chile, o Brasil respira nas Eliminatórias, apesar de uma apresentação coletiva na qual ainda ficou devendo.





O time de Dorival pulou para quarto e tem como próximo adversário o Peru, em Brasília, terça-feira (15).