Neymar terá até nove jogos para encantar Dorival e retomar protagonismo

De volta ao Santos após 12 anos, Neymar terá que correr contra o tempo para retomar seu lugar na seleção brasileira. O atacante fará até nove partidas antes da partida entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, marcada para 20 de março.





Neymar deve fazer sua estreia pelo Santos no dia 5 de fevereiro (quarta-feira). O Alvinegro recebe o Botafogo-SP na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.





O camisa 10 terá mais cinco partidas pela fase de grupos do Estadual, entre elas um clássico contra o Corinthians. O duelo na Neo Química Arena está programado para o dia 12 de fevereiro (quarta-feira), às 21h35 (de Brasília).





Caso avance ao mata-mata, o atacante poderá fazer mais três partidas antes do eventual retorno à seleção. As quartas de final do Paulista estão previstas para 1º de março, com as semifinais no dia 9 e final -em dois jogos- dos dias 16 e 27 de março.





O tempo para convencer Dorival Jr que está pronto para vestir a Amarelinha, porém, será menor. Isso porque a convocação da seleção brasileira acontece dias antes do início da data Fifa, marcado para 18 de março.





Neymar está longe da seleção desde outubro de 2023, quando machucou o joelho. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias e ficou longe dos gramados por um ano.





DORIVAL CONTA COM NEYMAR





O treinador aprovou a transferência para o Santos e conta com o atacante para os jogos contra a Colômbia, no dia 20 de março, e Argentina, no dia 25. Serão os primeiros compromissos do Brasil em 2025.





Dorival estava preocupado com a falta de ritmo de Neymar e acredita que ele encontrará seu melhor nível no clube paulista. O craque não havia sido inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita e poderia jogar somente a Champions Asiática.





A seleção brasileira vive situação delicada nas Eliminatórias, e ocupa a quinta colocação, com 18 pontos. Apenas os seis primeiros garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo vai para a repescagem.





O CALENDÁRIO DO SANTOS NO PAULISTA





29/01 - São Bernardo (fora)

01/02 - São Paulo (casa)

05/02 - Botafogo-SP (casa) - possível estreia de Neymar

09/02 - Novorizontino (fora)

12/02 - Corinthians (fora)

16/02 - Água Santa (casa)

19/02 - Noroeste (casa)

23/02 - Inter de Limeira (fora)

01/03 - quartas de final*

09/03 - semifinal*

16/03 e 27/03 - final*