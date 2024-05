Rubão é desligado da diretoria do Corinthians após atrito com Augusto Melo

Rubens Gomes, o Rubão, não é mais o diretor de futebol estatutário do Corinthians. Em anúncio de saída feito na tarde desta quinta-feira (2), o clube alvinegro agradeceu ao "trabalho e dedicação" dele, além de desejar sucesso.



O agora ex-diretor havia perdido força nos bastidores do Corinthians. Ele foi um dos principais apoiadores de Augusto Melo na campanha e começou a gestão como "homem forte", mas cometeu deslizes e acumulou desavenças com o presidente nos primeiros meses do ano.

A chegada do executivo Fabinho Soldado diminui ainda mais o poder de Rubão.



Foi dele a declaração "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo", que viralizou. Rubão ainda teve envolvimento nos casos frustrados envolvendo Márcio Zanardi, Matheuzinho e Lucas Veríssimo.



Ele também entrou em rota de colisão com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Rubão e Romeu Tuma Junior trocaram farpas publicamente e incendiaram a política interna no Parque São Jorge.