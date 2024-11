Quatro nomes, três vagas: como Dorival vai escalar o ataque da seleção?

Evento esportivo que comemora os 72 anos de Alvorada do Sul está com inscrições abertas

As inscrições para o Alvo Run, evento esportivo que vai marcar as comemorações dos 72 anos de Alvorada do Sul, estão abertas e segue até o dia 27 de novembro. O evento ocorrerá no dia 1º de dezembro e terá provas de 5 km, 10 km,