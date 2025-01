30% dos clubes da Série A trocaram de técnico para 2025

A saída de Arthur Jorge do Botafogo aumentou a lista de clubes da Série A que terão um técnico novo na temporada 2025. Até o momento, seis dos 20 times já tiveram trocas no seu comando técnico. Cinco deles, inclusive, já anunciaram os substitutos.





AS TROCAS





Botafogo rescindiu com o Artur Jorge -que foi para o Al Rayyan (Qatar)- e está com o cargo "em aberto". O clube negocia com André Jardine, que está no futebol mexicano, onde foi tricampeão nacional.





Já Cuca fará sua quarta passagem pelo Atlético-MG, que demitiu Gabriel Milito após os vices na Copa do Brasil e Libertadores. Cuca assinou com o time mineiro até o fim deste ano.





Grêmio não renovou com Renato Gaúcho e será comandado por Gustavo Quinteros. Portaluppi optou por deixar o Tricolor após uma campanha ruim no Brasileiro de 2024. O Grêmio terminou na 14ª colocação.





Vasco acertou com Fábio Carille, campeão da Série B com o Santos. O time carioca demitiu Rafael Paiva no fim de novembro do ano passado e fechou com Carille até o fim de 2025.





Dois dos quatro times que subiram para a Série A terão novos treinadores nesta temporada. O Santos será comandando por Pedro Caixinha, enquanto o Mirassol acertou com Eduardo Barroca.





A lista pode aumentar até o início do Brasileirão, marcado para 29 de março. Isso porque a partir da próxima semana os clubes disputam os Campeonatos Estaduais, além das fase prévias de Libertadores e Sul-Americana.





VEJA OS TÉCNICOS DOS CLUBES DA SÉRIE A





Atlético-MG - Cuca

Bahia - Rogério Ceni

Botafogo - indefinido

Ceará - Léo Condé

Corinthians - Ramón Díaz

Cruzeiro - Fernando Diniz

Flamengo - Filipe Luís

Fluminense - Mano Menezes

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda

Grêmio - Gustavo Quinteros

Internacional - Roger Machado

Juventude - Fábio Matias

Mirassol - Eduardo Barroca

Palmeiras - Abel Ferreira

Red Bull Bragantino - Fernando Seabra

Santos - Pedro Caixinha

São Paulo - Luis Zubeldía

Sport - Pepa

Vasco - Fábio Carille

Vitória - Thiago Carpini