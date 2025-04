Abel cutuca Estêvão e campo sintético: o que falaram após o clássico contra o Corinthians

Abel Ferreira, do Palmeiras, e Emiliano Díaz, do Corinthians, além de jogadores como Piqueréz e Yuri Alberto, falaram após a vitória de 1 a 0 do Alvinegro na primeira decisão do Paulistão. O técnico alviverde cutucou Estêvão após o atacante perder a bola que resultou na jogada do gol corintiano, enquanto o filho de Ramón disse que Rodrigo Garro foi preservado por causa do gramado sintético do Allianz Parque.





"Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola ao lado e não passamos, demos o contra-ataque"

"É normal o adversário querer bloquear nossos melhores jogadores. Temos de achar soluções, individuais e coletivas. Esta situação, poderia passar a bola ao Vitor Roque e decidiu ir em um para três ou quatro. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas", disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.





"Sobre Rodrigo (Garro), pelo campo, por muitas situações também, tínhamos trabalhado nos dois sentidos (com e sem o meia) e tivemos o cuidado de não arriscar no jogo por causa da questão do joelho dele", disse Emiliano Díaz, em coletiva.





EMILIANO EXALTA ABEL





O auxiliar e filho de Ramón Diáz ainda elogiou Abel Ferreira ao responder sobre a postura do time corintiano no primeiro jogo da final, no Allianz Parque.





"Não foi uma estratégia se defender. O que aconteceu é que estamos falando de um time que tem o melhor treinador da América do Sul, com um elenco em que gastaram não sei quantos milhões, não é tão fácil. Não é possível também atacar e ter posse de bola. O adversário também joga em sua casa, em seu campo, que é sintético. Não é fácil", disse Emiliano Díaz, em coletiva.





PIQUERÉZ APOSTA EM HISTÓRICO RECENTE





O lateral-esquerdo relembrou as viradas do Palmeiras nas três últimas finais do Paulistão para seguir acreditando na reação. Os times voltam a se enfrentar no dia 27 de março, na Neo Química Arena, e o Timão tem a vantagem do empate para ser campeão.





"A gente vem de três finais de Paulista virando no segundo jogo. O espírito é esse (...) É um grande desafio que a gente tem, mas a gente está acostumado a jogar esses tipos de jogo. Viemos de muitas finais nos últimos anos. A gente vai lá buscar o título", disse Piqueréz, à Record.





YURI REVELA DRAMA





"A gente sabia a dificuldade que seria, por causa do gramado, é muito difícil jogar aqui. Estou com problema no ombro, que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Vocês podem ver nos duelos, eu perdi todos. Eu não estou conseguindo segurar nenhuma bola, mas na única bola que eu recebi em chance de gol, eu pude marcar", disse Yuri Alberto, à Record.