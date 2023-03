Abel diz que Palmeiras precisa igualar vontade do Água Santa

Abel também fez elogios ao técnico rival: "Eu gosto de jogar contra treinadores que nunca sabem como vão jogar, que é o caso. Gosto muito do trabalho do Carpini."

"A única obrigação é dar o seu melhor para vencer. Na teoria, nos dá zero vitórias. Quer ver isso dentro de campo", continuou o técnico.

"Se nós igualarmos a vontade deles, eu acredito que esses 70% vão estar ao nosso favor. Agora, se ficarmos esperando que o favoritismo ganhe, que nosso talento ganhe, dentro de campo, os 30% vão para eles", disse Abel em coletiva pré-finais do Paulista.

Abel Ferreira negou favoritismo do Palmeiras e reforçou que a equipe tem que igualar vontade do Água Santa para conquistar o Campeonato Paulista.

O QUE MAIS ABEL DISSE



Vontade



"Se me diz que nós temos 70% de probabilidade de ganhar e ele 30%, mas eles têm 30%. O que nós temos que fazer é dar o nosso melhor e perceber que tudo é possível em um jogo. Se eu estivesse no lugar dele [Carpini] eu ia dizer para meus atletas: 'Se tem uma coisa que o Palmeiras não pode ter mais que a gente é a vontade, é impossível'. É isso que eu digo para a minha equipe quando vamos enfrentar adversários que, na minha opinião, são melhores que nós.

Água Santa







"Eu acho que só é inimaginável quando não se imagina. Eles chegaram por méritos, tem a legítima ambição de fazer com o Palmeiras o que fizeram com os outros. Água Santa muito bem treinado, com jogadores querendo fazer história. Estão na final por mérito."