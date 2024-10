Abel Ferreira e Fernando Diniz são eleitos entre melhores técnicos do mundo

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Cruzeiro, apareceram na lista dos 50 melhores treinadores do mundo publicada pela revista FourFourTwo nesta quarta-feira (16).







Abel Ferreira está na 22ª colocação na lista. O português está uma posição atrás de Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, e à frente de nomes como Maurício Pochettino, ex-Chelsea e PSG que assumiu os EUA. Abel soma dez títulos em quatro anos de trabalho pela equipe alviverde.





O treinador do Palmeiras é o segundo português melhor colocado na lista. À frente de Abel, em 11º, aparece o técnico Ruben Amorim, do Sporting. Em 34º e em 46º estão os treinadores Marco Silva, do Fulham, e Paulo Fonseca, do Milan, respectivamente, fechando a lista de portugueses na lista.





Fernando Diniz também apareceu no ranking, em 25º. nesta quarta-feira (16) no Cruzeiro, a revista cita o modelo de jogo do treinador como "relacionista" e exalta o título da Copa Libertadores pelo Fluminense, em 2023. Pela equipe carioca, o técnico somou 145 jogos no comando, com 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas, segundo dados do Sofascore.





A dupla brasileira superou técnicos de renome e também de gigantes europeus. Marcelo Bielsa, do Uruguai, e Edin Terzic, do Borussia Dortmund, por exemplo, aparecem atrás deles.





O top 3 é formado por Guardiola, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso. Os treinadores do Manchester City, Real Madrid e Bayer Leverkusen, respectivamente, lideram a lista que considera o momento atual dos técnicos.





VEJA O RANKING DE TÉCNICOS DA REVISTA INGLESA





1 - Pep Guardiola

2 - Carlo Ancelotti

3 - Xabi Alonso

4 - Mikel Arteta

5 - Simone Inzaghi

6 - Unai Emery

7 - Lionel Scaloni

8 - Diego Simeone

9 - Arne Slot

10 - Thomas Tuchel

11 - Ruben Amorim

12 - Antonio Conte

13 - Julian Nagelsmann

14 - Eddie Howe

15 - Luis de la Fuente

16 - Thiago Motta

17 - Michel

18 - Hansi Flick

19 - Luis Enrique

20 - Gian Piero Gasperini

21 - Didier Deschamps

22 - Abel Ferreira

23 - Eric Roy

24 - Mauricio Pochettino

25 - Fernando Diniz

26 - Sebastian Hoeness

27 - Marcelo Bielsa

28 - Ernesto Valverde

29 - Peter Bosz

30 - Thomas Frank

31 - Roberto De Zerbi

32 - Andoni Iraola

33 - Fabian Hurzeler

34 - Marco Silva

35 - Nestor Lorenzo

36 - Ange Postecoglou

37 - Graham Potter

38 - Edin Terzic

39 - Marcelo Gallardo

40 - Vincent Kompany

41 - Vincenzo Italiano

42 - Marco Rose

43 - Adi Hutter

44 - Enzo Maresca

45 - Imanol Alguacil

46 - Paulo Fonseca

47 - Oliver Glasner

48 - Kieran McKenna

49 - Gary O'Neil

50 - Manuel Pellegrini