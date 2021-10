Abel Ferreira mantém diálogo com capitães e não crê em 'perda do vestiário' no Palmeiras

Abel Ferreira não crê que possa haver descontentamento geral dos jogadores com seu trabalho no Palmeiras. Ou como se diz em "português brasileiro" bem claro -e no caso vale a especificação-, o técnico não crê na hipótese de que tenha "perdido o vestiário".



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Segundo a reportagem apurou, Ferreira tem contato próximo e constante com seus capitães, Felipe Melo, Weverton e Gustavo Gómez, justamente para também monitorar qualquer descontentamento do tipo.



O treinador não detectou qualquer ruído na relação com seus jogadores, mas acredita também que teria habilidade para contornar algo do gênero, caso viesse a acontecer. A percepção é a mesma de pessoas ligadas à diretoria.

Continua depois da publicidade



A reportagem apurou também que o estilo de jogo mais reativo de fato não é amplamente apreciado por todos no elenco. Mas que isso não seria motivo para qualquer tipo de motim contra o técnico de modo a levá-lo a um processo de fritura.



Conforme sempre afirma, Ferreira quer ser parte da solução, e não dos problemas dentro do Palmeiras. Isso indica que o português não deverá bater o pé para permanecer no Palmeiras, sem trocadilho, se entender que seu comando não está chegando aos jogadores.



Com o empate sem gols diante do Bahia na terça-feira (12), o Palmeiras chegou à sua sétima partida consecutiva sem vitória, a quinta pelo Campeonato Brasileiro. Duas delas foram os empates com o Atlético-MG pela Copa Libertadores (0 a 0 e 1 a 1), que deram ao clube alviverde a vaga na final, contra o Flamengo, em 27 de novembro.



O presidente Mauricio Galiotte afirmou na quarta (13) que Abel Ferreira não corre risco de demissão até o fim de seu mandato, em dezembro deste ano. Na sequência, Leila Pereira, que deseja o português no comando, assumirá o clube.