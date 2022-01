Abel Ferreira volta ao Brasil e já assiste a treino do sub-20 do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira já está de volta ao Brasil depois de um período de cerca de um mês de férias com sua família em Portugal. Ele, inclusive, já se dirigiu à Academia de Futebol, onde acompanhou um treino do time sub-20 do Palmeiras na manhã desta terça-feira (4).

O Palmeiras estreia na Copa São Paulo nesta quarta (5), contra o Assu, do Rio Grande do Norte, em Diadema.

Abel terá reuniões com a diretoria ainda nesta terça para tratar de planejamento para a temporada, incluindo a contratação de reforços.





O técnico ainda quer um centroavante e um zagueiro canhoto para fechar o elenco que, entre outros desafios, tentará o tetracampeonato da Libertadores -tri seguido-, além de disputar Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Mundial, já no mês de fevereiro.





No ataque, o nome escolhido é de Castellanos, no New York City. Para a defesa, o veterano argentino Marco Rojo surgiu como possibilidade.

No treino desta terça, 12 jogadores que já atuaram pelo profissional estiveram em campo -casos de Michel, Garcia, Vanderlan, Giovanni, Gabriel Silva e Fabinho, entre outros.





A tendência é que muitos deles joguem boa parte dos jogos do Paulista, embora o Palmeiras vá utilizar o máximo possível de profissionais também no Estadual.