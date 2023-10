Abel propõe desafio ao elenco do Palmeiras e prevê mais espaço para 'miúdos'

O técnico Abel Ferreira aproveitou esse período livre para treinamentos durante a Data Fifa para propor um desafio ao elenco do Palmeiras.







Abel está preocupado com a queda de desempenho após a eliminação na semifinal da Libertadores para o Boca Juniors (Argentina).





O Palmeiras só tem o Brasileiro até o final do ano e ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, a 11 do líder Botafogo e longe do título.

O treinador, então, disse ao elenco que é fácil estar motivado nas vitórias e que o grande desafio é saber lidar com as derrotas.





O português entende que agora é o momento dos "homens vitoriosos" se provarem, recuperando o bom futebol para as rodadas finais e, quem sabe, sonhar com mais um troféu.

ALTERNATIVA





Abel Ferreira espera que os líderes do grupo reajam e retomem o bom futebol, mas sabe que os jovens pedem passagem.





Kevin, Endrick e Luís Guilherme estão em alta, mas Abel também está contente com os bons treinamentos do zagueiro Naves e do volante Fabinho.





A ideia inicial é não fazer muitas mudanças e recuperar a confiança dos medalhões, porém, não haverá cautela se os garotos estiverem em melhor momento.





O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG, quinta-feira, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileiro.