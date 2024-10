Abel vai ganhar 'reforços' para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

O meia Maurício e o lateral esquerdo Piquerez estão próximos de reforçar o Palmeiras na reta final do Brasileirão.





Ambos iniciaram a transição física na reapresentação do elenco na tarde desta terça-feira (22) na Academia de Futebol. Eles fizeram trabalhos à parte no campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance alviverde.





Piquerez se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em julho, e Maurício, de uma lesão no joelho direito sofrida no início deste mês.





O elenco palmeirense realizou diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido com ênfase em passes, marcação e enfrentamentos no último terço.





O Palmeiras volta a campo no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é vice-líder da competição com 60 pontos, apenas um ponto atrás do Botafogo.