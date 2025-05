Abraço de Neymar em Mano Brown viraliza: 'Fez até o Brown sorrir'

O abraço entre Neymar e Mano Brown na apresentação do atleta no Santos, na última sexta-feira (31), comoveu a internet.





No vídeo que viralizou nas redes sociais, o atleta se emociona ao ver o rapper no estádio Vila Belmiro e pula no colo de Brown, que o recebe com um sorriso. "O Neymar é tão f* que conseguiu fazer o Mano Brown sorrir", comentou um internauta no X.





Outros torcedores célebres do clube, como Projota, Supla e MC Binn (ex-Laden) também se apresentaram na recepção de Neymar.





O encontro entre o atleta e o rapper dividiu opiniões na internet, já que eles são conhecidos por ter posicionamentos políticos contrários.





"Mano Brown foi lá comemorar a volta do Ney, bolsonarista", escreveu um internauta no X.





"Não suporto o Bolsonaro, a direita, mas se o Mano Brown abraça o Neymar, quem sou eu para criticar?", comentou outro.





"Mano Brown pode ter uma escolha política, mas ele ama o Santos e o Neymar é o cara mais importante pós-Pelé para esses caras. Será que é difícil para as pessoas entenderem?", defendeu outro.