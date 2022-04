Adilson Batista testa reservas e reforços do Londrina em jogo-treino

O técnico Adilson Batista, do Londrina EC, aproveitou o fim de semana de Páscoa para realizar alguns testes com o elenco. Jogadores que têm sido pouco utilizados pelo treinador e atletas recém-contratados participaram, no último sábado (16), de um jogo-treino contra o Grêmio Prudente, que disputa a segunda divisão do Paulista, equiparada à quarta divisão. A atividade aconteceu no Centro de Treinamentos da SM Sports. O LEC venceu os paulistas por 4 a 2.



Os gols foram marcados pelos atacantes Matheus Lucas, duas vezes, e Victor Daniel, e pelo lateral Alan Ruschel. Lucas e Ruschel chegaram para reforçar o Tubarão na semana passada, às vésperas do fechamento da janela de transferências. Já o jovem Victor Daniel tem tido poucas oportunidades com Batista. O último jogo dele foi na ida da semifinal do Paranaense, em março, quando entrou no segundo tempo.

Já os titulares estão de olho no duelo de quinta-feira (21), quando o LEC recebe o Novorizontino, às 19h, no estádio do Café, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Londrina tentará a reabilitação após tropeçar na semana passada para o Criciúma de Claudio Tencati, fora de casa. O Alviceleste é o quinto colocado na tabela com um triunfo e um revés.





