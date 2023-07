Aeroporto de Londrina é iluminado de verde e amarelo para apoiar a Seleção Brasileira feminina

O Aeroporto José Richa, de Londrina, vai ser iluminado com as cores verde e amarelo como forma de prestar apoio à Seleção Brasileira de Futebol Feminina, que disputa a Copa do Mundo Feminina 2023 na Austrália e Nova Zelândia. A iniciativa seguirá todas as noites durante a competição.





Em sua estreia na segunda-feira (24), as atletas brasileiras golearam a seleção do Panamá por 4 a 0 e, no sábado (290, enfrenta a França, às 7h (horário de Brasília). O último confronto da fase de grupos será contra a Jamaica, em 2 de agosto, também às 7h. O Brasil busca o título inédito da competição.





“Estamos sempre torcendo para que o Brasil se destaque em grandes competições e o clima de Copa do Mundo é muito divertido. Também é uma forma de contribuir para o aumento da visibilidade do futebol feminino, por estarmos em um lugar com grande circulação de pessoas e que irão torcer conosco”, afirmou o gerente do terminal em Londrina, Antônio Montano.