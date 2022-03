Agora no Corinthians, Paulinho deu dor de cabeça a Vítor Pereira na China

Vítor Pereira comandou apenas dois treinos do Corinthians desde que chegou, mas um dos atletas do elenco ele já conhece de longa data. Na época em que comandou o Shanghai SIPG, da China, o português era adversário de Paulinho, e sofreu para lidar com o poder ofensivo do volante.

Paulinho foi jogador do Guangzhou Evergrande no período em que ficou na China. Durante as temporadas 2018 e 2019, ele enfrentou a equipe de Vítor Pereira em cinco oportunidades e marcou cinco gols.

O grande destaque foi o duelo da 13ª rodada do Campeonato Chinês de 2019. Paulinho marcou os dois gols da vitória do Guangzhou Evergrande por 2 a 0.





O poder ofensivo de Paulinho, contudo, nem sempre foi suficiente para o Guangzhou Evergrande sair de campo vitorioso contra o Shanghai SIPG. Nas cinco encontros contra a equipe de Vítor Pereira, foram duas vitórias para o brasileiro e três para o português.





Agora, eles estarão do mesmo lado. Desde que voltou ao Corinthians no início do ano, Paulinho fez dois gols nas oito partidas que disputou com a camisa alvinegra.

O primeiro desafio da dupla junta será no próximo sábado (5), quando o Corinthians enfrentará o São Paulo no Morumbi, pela 10ª rodada do Paulista. Até lá, Vítor Pereira deve comandar mais três treinos da equipe alvinegra.





O treinador português deve ter um início com menos pressão, já que o Corinthians garantiu a classificação para o mata-mata do Paulista com três rodadas de antecedência.