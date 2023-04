Água Santa choca Palmeiras e abre decisão do Paulista em vantagem

Água Santa e Palmeiras abriram a decisão do Campeonato Paulista com uma partida muito mais equilibrada do que muitos imaginavam. Incomparável em tamanho, tradição e capacidade financeira ao poderoso adversário, a equipe de Diadema o surpreendeu e venceu por 2 a 1, graças a um gol marcado por Bruno Mezenga nos acréscimos.







Publicidade

Publicidade

O clube azul e branco, que iniciou o século atuando na várzea, encarou de maneira corajosa o tricampeão da Copa Libertadores, criou múltiplas oportunidades e abriu o placar, com Mezenga, no fim do primeiro tempo. Endrick empatou no início da etapa final, mas Mezenga, aos 47, definiu o marcador.





A partida foi realizada na Arena Barueri, em Barueri, porque o estádio do Água Santa em Diadema não tinha condições de receber a decisão. O campeão será conhecido no próximo domingo (9), no Allianz Parque, em São Paulo. Nenhum dos times jogará pelo empate, embora a campanha da formação alviverde tenha sido melhor. Em caso de nova igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Publicidade