Ainda sem marcar no Paulista, Neymar reclama da bola do torneio

Após a derrota para o Corinthians nesta quarta-feira (13), Neymar deixou o gramado da Neo Química Arena reclamando da qualidade da bola do Campeonato Paulista. O clássico foi o terceiro jogo do craque desde seu retorno ao Santos e ele ainda não conseguiu balançar as redes.



Em seu comentário, o camisa 10 citou a Penalty, fornecedora oficial do material esportivo da competição e engrossou uma crítica feita por Filipe Luis, técnico do Flamengo, que também reclamou da bola. Além do Paulista, ela é utilizado nos Campeonatos Carioca, Paraense, Copa do Nordeste e em torneios organizados pelas federações do Uruguai e da Bolívia.

"Com todo o respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais essa bola aí. Outro dia o Filipe Luís [técnico do Flamengo] falou, e eu concordo com ele. Acho que essa bola é muito ruim e que tem que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato também", afirmou Neymar.



No mês passado, o treinador do Flamengo havia classificado como "horrível" a bola utilizada no Carioca mesmo após a vitória de sua equipe contra o Volta Redonda.

"O que atrapalha é a bola. O clima estava bom, mas a bola é horrível. Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores, para os jogadores de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também com ela", afirmou Filipe Luis.



Em nota, a fabricante rebateu a crítica do treinador. "É prática da Penalty manter contato com as entidades parceiras para obter feedback sobre seus produtos. Após as declarações feitas no último dia 25, entramos oficialmente em contato, novamente, com as Federações que utilizam a S11 Ecoknit. Constatamos que não há nenhum comentário negativo em relação à bola. São centenas de clubes e atletas que tiveram contato com o produto apenas neste ano", disse a Penalty.





