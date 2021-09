Além de Willian, Corinthians tem voltas de Renato Augusto e Fagner

Após folgar na terça-feira (14), o elenco do Corinthians se reapresentou aos trabalhos e iniciou a preparação para encarar o América-MG, domingo, na Neo Química Arena. O meia-atacante Willian encerrou o período de quarentena e está liberado para compor o elenco alvinegro. Além dele, o técnico Sylvinho também contou com os retornos de Renato Augusto e Fagner aos trabalhos com bola.

Continua depois da publicidade Fagner, titular contra o Atlético-GO, sofreu uma contratura no pescoço, precisou ser substituído no intervalo, mas está recuperado das dores e foi liberado pelo departamento médico. De acordo com o Corinthians, o elenco fez um trabalho em campo reduzido de perde-pressiona e também um enfrentamento entre os atletas.







A atividade também contou com o meia-atacante Willian, que foi proibido de entrar em campo em Goiânia por determinação da Anvisa. O jogador cumpriu quarentena nos últimos três dias, após ter sido procurado pela Anvisa em seu 11º dia após a chegada no Brasil. Em nota, a Agência de Vigilância Sanitária informou que o atleta foi notificado sobre a obrigatoriedade do isolamento social na data de sua chegada ao país (1/9).

Dono da camisa 8 do Timão, Renato Augusto desfalcou a equipe no último fim de semana, na partida contra o Atlético-GO. O jogador permaneceu na capital paulista para tratar de dores musculares e, inclusive ontem, na folga, o meio-campista foi trabalhar no CT Joaquim Grava para ficar à disposição da comissão técnica para o duelo diante do América-MG.