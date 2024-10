Alex homenageia Veiga pelos 100 gols no Palmeiras

Ídolo do Palmeiras, o ex-meio-campista Alex publicou em seu Instagram uma homenagem a Raphael Veiga, atual meia do Verdão, após atingir 100 gols pela equipe.





Alex relembrou jantar com o camisa 23 do Verdão em 2022, quando Veiga ainda tinha menos de 50 gols pelo clube. "Rapha (Veiga) estava ali como a estrela do jantar. O meia do Palmeiras. Veiga tinha menos de 50 gols nessa noite. Fim de semana chegou aos 100 com a camisa do Palmeiras. Poucos tem essa marca. Demonstração de que tudo que está fazendo está surtindo efeito individual e coletivo muito grande no clube", disse o ex-meia do Palmeiras.





"Fico feliz demais que algumas coisas faladas naquela noite tenham acontecido em sua vida", disse Alex. "Que aquele piazinho que vi em Curitiba, tornou-se um homem decisivo na história do futebol brasileiro. Siga desfrutando canhota!"





O ex-meia encerrou a mensagem agradecendo Veiga e declarando alegria pelo sucesso do amigo: "Um enorme abraço, irmão. Sou eternamente grato por ter tido a oportunidade de ver um piazinho se tornar um jogador tão grande. Agora um goleador centenário de um clube pesado".





Veiga atingiu os 100 gols marcados pelo Palmeiras contra o Fortaleza, no empate em 2 a 2. Na ocasião, o Verdão marcou seus dois tentos através de penalidades. A primeira delas cobrada pelo meio-campista, enquanto o atacante Estevão converteu a segunda.