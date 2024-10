Alisson é cortado por lesão e Dorival convoca Weverton para jogos das Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior precisou fazer mais uma mudança em sua lista de convocados para as próximas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (5), Alisson se machucou durante partida do Liverpool pela Premier League e, para substituí-lo, Weverton, do Palmeiras, foi o escolhido.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em nota, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que entrou em contato com o clube inglês e foi informado que Alisson não tem condição de atuar por causa de dores na coxa direita. O jogador ainda vai passar por exames para saber a gravidade da contusão, sofrida diante do Crystal Palace.

Publicidade



Titular do Palmeiras, Weverton atuou em 51 jogos pelo time alviverde nesta temporada e tem 10 partidas pela seleção brasileira em seu currículo. A última foi o amistoso contra o Marrocos, em março do ano passado, na derrota por 2 a 1.



Agora, ele estará à disposição de Dorival para os confrontos contra Chile, na quinta-feira (10), e Peru, na terça-feira (15), pelas Eliminatórias. O Brasil ocupa apenas a quinta posição do classificatório. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, a seleção perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Este ano, já com Dorival Júnior, venceu o Equador e foi derrotado pelo Paraguai.

Publicidade



Além de Alisson, Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Bremer, da Juventus, também foram cortados dos próximos jogos da seleção por causa de lesões. Alex Teles, do Botafogo, e Beraldo, do PSG, foram chamados para entrar na lista.



A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).