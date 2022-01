Alisson não fica entre finalistas ao prêmio de melhor goleiro da Fifa

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (5) os finalistas ao prêmio de melhor goleiro e melhor goleira de 2021. O vencedores serão conhecidos no próximo dia 17, na cerimônia do prêmio The Best.



Único brasileiro com chances, Alisson Becker, que ganhou o prêmio em 2019 e defende o Arsenal e a seleção, não aparece na lista final.



Entre os homens, os finalistas são Gianluigi Donnarumma, do PSG e da seleção italiana; Édouard Mendy, do Chelsea e de Senegal, e Manuel Neuer, que defende o Bayern de Munique.



O favorito é o italiano Donnarumma, que conquistou o troféu Yasmin na premiação Bola de Ouro, da revista FranceFootball e foi eleito o melhor jogador da Eurocopa.

Entre as mulheres, as indicadas são Ann-Katrin Berger, destaque do Chelsea, vice da Liga dos Campeões, a chilena Christianne Endler (PSG/Lyon), que é finalista pela terceira vez na carreira, e a canadense Stephanie Lynn Marie Labblé (FC Rosengard/PSG).



O júri internacional que vai decidir os melhores na posição é formado pelos atuais treinadores e capitães de todas as seleções femininas e masculinas, um jornalista especialista de cada território representado por uma seleção nacional e torcedores cadastrados no site da Fifa.